【港鐵66】港鐵首次減價 股價靠穩 大行又點睇？

港鐵公司（00066）昨日（29日）公布，按照票價調整機制，今年票價將於6月27日下調1.7%，為可加可減機制實施以來首次減價。瑞銀隨即輕微下調其目標價，由48.9元降至47.7元。股價今日（30日）靠穩，收報44.6元，升0.9%。

瑞銀研究報告指出，港鐵是次票價下調，相當於對公司收入帶來約2億元的影響；同時，港鐵由今年4月1日至明年1月1日，維持節省約5%的實際車費，相當於涉資7億元。 該行表示，由於去年香港的通縮環境，預計票價會降低，但降幅及因疫情帶來的額外票價折扣略高於預期，因此將港鐵2021至2023年度每股盈測各下調約1 %，並維持「中性」投資評級。

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記者﹕郭秀慧