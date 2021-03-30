【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人

一樣米養百樣人，明明大家都是在同一公司裏工作，但總是有些人活得比較好。近日有網民於網上討論區發文，指同事炒股贏不少，可以供三層樓，已經財務自由，十分羡慕。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

網民指自己也認識這樣的有錢人，世界各地都有親戚做不同的生意。而且自己也是外國法律系畢業生，現在帶在做酒店中層，想要不同的工作經驗。有人回應，不需要羡慕有錢人，因為社會大約只有5%是非常成功人士， 15%可以過安穩生活，剩下80%是低端人口。再者，每期都有人中彩票，一下子翻身成百萬富翁的人大有人在，稱是：「一命二運三風水」。

【新股IPO】百融雲創6608明日掛牌 公開發售超購149倍 上限定價 一手中籤率10%【下一頁】

有網民認為，樓主可能只看到人輝煌的一面，可能樓主同事以前捱得很慘呢。他建議：「人要知足，今時今日仲無穿無爛，有份好工，仍有家人，生活安穩，咪OK囉。」另外有人就覺得上天是公平的，樓主賺不到錢只是因為找不到適合的方法，找到定位就可以發大財。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷