【業績｜內銀股】中行、農行各多賺3%及2%　中行：市場勿過分解讀不良率反彈（第三版）

▲ 國有內銀悉數放榜 中行、農行分別多賺近3%及2%

「工中建農」悉數放榜，今日收市後公布業績的中行 （03988） 及農行 （01288） ，去年分別多賺2.9%及1.8%，兩行同時擬分派末期息每股0.197元及0.1851元人民幣（下同）。

中行

中行年營業收入5676.5億元，按年升3.2%，其中淨利息收入升6.6%至4159.2億元，非利息收入跌5.2%至1517.3億元。資產減值損失按年增加16.5%至1190.2億元。不良貸款率1.46%，較2019年升9個基點，不良貸款餘額2072.7億元，按年升16.3%。

中行副行長陳懷宇在業績會上提及資產質素時指，預期今年整體風險可控，但要留意因個別貸款支援措施，導致延遲曝露信貸風險，今年會繼續加大清收處置不良資產力度。

行長劉金又補充，在疫後復甦期間，仍然會有一定不確定性導致不良貸款餘額及不良貸款率反彈，形容屬完全正常的情況，籲市場毋須過分解讀，以免造成不必要的波動。他又預期，企業延遲付息措施或延至今年底，屆時或有小微企不願或仍然未有能力償還，未來會繼續滾動排查及密切關注風險。

農行

農行去年全年純利2159.2億元，按年升1.8%。營業收入6593.3億元，較上年同期增加4.8%，其中淨利息收入升8.8%，為5450.8萬億元；手續費及佣金淨收入則升2.2%，為745.5億元。

每股盈利0.59元，派末期息每股0.1851元，按年升1.76%。以農行今日收市價3.11元計，現價股息率5.95厘。

截至去年底，農行不良貸款率為1.57%，較2019年底上升17個基點；撥備覆蓋率降至260.64%；信用減值損失按年增加18.8%至1647億元。

去年全年淨息差為2.2厘，比2019年下降3個基點，主要因為去年受LPR下行以及讓利政策等因素影響。

農行行長張青松表示，新冠疫情和去年市場利率改革令淨息差受壓，預料今年資產端利率仍然較低。此外，今年經濟仍面臨不確定性，銀行業穩健經營面臨一定挑戰，加上未來銀行同業、跨業競爭將會日趨激烈，預料銀行業利差收入、盈利水平將繼續承壓。

（第二版新增﹕農行電話會議內容；第三版新增：中行業績會內容）

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編輯﹕陳華、趙穎妍、賴奕羚