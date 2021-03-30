  • 27°C
香港時間 : 2021330日 (二) 17:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歧視亞裔事件持續 連續兩名女性被襲 被施襲者辱罵：「滾回你的國家！」

環球政經 17:22 2021/03/30

分享：

歧視亞裔浪潮於美國多個地方爆發，其中紐約已經連續兩日發生亞裔被襲事件，兩名遇襲者均爲亞裔女性。據外媒報道指，其中一名受害人被拳打面部後，被施襲者辱罵叫她「滾回你的國家」，其中一名疑犯已經被當地警方拘捕，另外一名疑犯則在逃，警方已經將其照片公開，並呼籲市民提供線索。

美國水牛城電台DJ涉種族歧視  以黑人膚色論理想多士「燶度」 被終止合約：【下一頁

首宗襲擊案發生於上周六（27日）晚上8時45分，遇襲的為一名37歲亞裔女子，在位於曼克頓東51街與列星頓大道（Lexington Avenue）的地鐵站內遭一名非裔男子拳打面部，同時被對方以粗言穢語辱罵道「你應該滾回你的國家。這些事全都因為你。」遇襲女子事後報警求助，因並無大礙，拒絕接受送院治療。紐約市警察局（NYPD）指，疑犯逃離地鐵站後不知所蹤，已其照片及閉路電視片段，呼籲市民提供線索。

Facebook招聘程序涉種族歧視 黑人婦女工作經驗與學歷皆相符  被拒錄用後向EEOC投訴：【下一頁

另外一宗襲擊案則於上周五，在曼克頓中城（Midtown）發生，一名48歲男子涉嫌以硬物襲擊一名65歲亞裔，並罵「有藍色頭髮的中國女人，滾開！」，該男子於周日被捕被告當日提堂，被控嚴重騷擾及恐嚇，獲准保釋。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽

上一篇文章

【港鐵66】港鐵首次減價 股價靠穩 大行又點睇？

下一篇文章

【大行點睇】這內房股表現跑贏同業 野村大和籲買入 潛在升幅達一半
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】20年舊公屋殘破不堪　港男為妻妹花45萬大翻新　藍綠色調舒適為主　廚房獲讚「有格調」
【室內設計】20年舊公屋殘破不堪　港男為妻妹花45萬大翻新　藍綠色調舒適為主　廚房獲讚「有格調」
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【有相睇】第一次睇樓搵媽媽陪　90後怕比人截糊　撲去銀行提款落訂　高過預算照入市
【有相睇】第一次睇樓搵媽媽陪　90後怕比人截糊　撲去銀行提款落訂　高過預算照入市
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
逸璟．龍灣減價近一成賣　三房大宅劈價逾百萬　叫價平過2018年
逸璟．龍灣減價近一成賣　三房大宅劈價逾百萬　叫價平過2018年