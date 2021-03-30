歧視亞裔事件持續 連續兩名女性被襲 被施襲者辱罵：「滾回你的國家！」

歧視亞裔浪潮於美國多個地方爆發，其中紐約已經連續兩日發生亞裔被襲事件，兩名遇襲者均爲亞裔女性。據外媒報道指，其中一名受害人被拳打面部後，被施襲者辱罵叫她「滾回你的國家」，其中一名疑犯已經被當地警方拘捕，另外一名疑犯則在逃，警方已經將其照片公開，並呼籲市民提供線索。

美國水牛城電台DJ涉種族歧視 以黑人膚色論理想多士「燶度」 被終止合約：【下一頁】

首宗襲擊案發生於上周六（27日）晚上8時45分，遇襲的為一名37歲亞裔女子，在位於曼克頓東51街與列星頓大道（Lexington Avenue）的地鐵站內遭一名非裔男子拳打面部，同時被對方以粗言穢語辱罵道「你應該滾回你的國家。這些事全都因為你。」遇襲女子事後報警求助，因並無大礙，拒絕接受送院治療。紐約市警察局（NYPD）指，疑犯逃離地鐵站後不知所蹤，已其照片及閉路電視片段，呼籲市民提供線索。

Facebook招聘程序涉種族歧視 黑人婦女工作經驗與學歷皆相符 被拒錄用後向EEOC投訴：【下一頁】

另外一宗襲擊案則於上周五，在曼克頓中城（Midtown）發生，一名48歲男子涉嫌以硬物襲擊一名65歲亞裔，並罵「有藍色頭髮的中國女人，滾開！」，該男子於周日被捕被告當日提堂，被控嚴重騷擾及恐嚇，獲准保釋。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽