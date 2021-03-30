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【新零售】阿里雲在港首推「雲價簽」　支援上億商品改價　

商業 17:21 2021/03/30

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阿里雲宣布推出「雲價簽」(Cloud Electronic Shelf Label)解決方案，協助本港零售商秒速更新門店的商品價格。

阿里雲近年積極拓展香港零售業的數碼化轉型市場，於Retail Solutions Day網上研討會宣佈推出「雲價簽」(Cloud Electronic Shelf Label)解決方案，協助本港零售商秒速更新門店的商品價格，提升門市營運及管理效率。

【疫市擴張】飲食集團Pirata Group看好復甦後市　料再多開10家餐廳

「雲價簽」助零售商以幾近同步的速度，更改達高達1億商品的價格，並可展示每日庫存、訂貨狀態、陳列詳情等多種資訊。透過雲端統一管理，零售商透過網頁、應用程式，完成商品綁定、庫存管理及設備管理等，一系列門市業務應用操作。「雲價簽」可協助大型超市、連鎖店、百貨公司、藥房等零售企業提升管理效率、降低門市營運成本、及時分析商品銷售狀況。

阿里雲智能國際港澳、韓國及菲律賓區域總經理劉彬星表示，「雲價簽」解決方案節省修改傳統紙質價簽需耗費的大量時間和人力成本；相比普通電子價簽的單一標價功能，「雲價簽」能為商戶提供多種數據驅動的營運服務，幫助商家實現產品資訊、定價及促銷的統一管理。

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責任編輯：蘇穎琪

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