SK Innovation表示拜登如不推翻ITC決定 會將電池業務撤出美國

SK Innovation和LG Chem在電動汽車電池技術方面，就有關SK盜用商業機密陷入糾紛。美國國際貿易委員會（ITC）在上月頒布一項為期十年的禁令，禁止SK Innovation的鋰離子電池向美國進口，韓國SK Innovation Co Ltd週二(30日)表示，正考慮所有選擇，包括美國總統拜登如果沒有在4月11日前推翻貿易委員會所作出的決定，則將公司的電池業務撤出美國。

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SK Innovation發言人表示公司一直在與專家協商，討論從美國撤出其電池業務的方法。與此同時，公司也正在考慮將美國電池生產轉移到歐洲或中國的，這將損失數百億韓元。SK Innovation又警告，如果拜登不在60天的總統審查期內推翻這決定，將被迫暫停在​​佐治亞州所投資的26億美元電池廠建設。

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SK Innovation目前向大眾汽車公司，福特汽車公司和現代汽車公司等提供電動汽車電池。

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責任編輯：羅浩濂

