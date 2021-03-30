前Amazon員工向美國法院提出訴訟　用餐休息時間長期被剝削

▲ 最近，一名曾在美國加州倉庫工作的亞馬遜員工，向法院提出訴訟，控告Amazon工作管理制度嚴格。

近年來，美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）屢次爆發勞工爭議及罷工事件。曾有不少倉庫員工抱怨，Amazon的工作條件苛刻，員工福利待遇差。最近，一名曾在美國加州倉庫工作的亞馬遜員工，更向法院提出訴訟，控告Amazon工作管理制度嚴格，更不允許員工按照法定時間用餐及休息。

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Lovenia Scott曾在美國加州的亞馬遜倉庫工作超過2年，她指出，公司沒有為員工制定足夠的用餐及休息時間。據相關指引規定，員工每工作5小時需有30分鐘的用餐休息時間。Lovenia Scott在訴訟中提及，即使在休息期間，員工會被要求隨身攜帶對講機，並要即時回應對講機傳來的工作指示。另外，若在休息後沒有按時回到倉庫工作，該員工將遭到公司處分，甚至被解僱。

據外媒報道指，Lovenia Scott提出的訴訟已在上週五（26日），轉至美國加州北區聯邦地方法院審理。目前Amazon官方仍沒有作出任何回應。事實上，Amazon長期被指忽視員工權益及健康安全。最近，Amazon的義大利員工更發起大型罷工活動，要求公司改善工作環境，以及提供疫情津貼。而德國也有工會發動罷工，促請Amazon接受員工的集體薪資談判協議。不過 亞馬遜回應指，公司已為員工提供出色的薪酬及福利。

責任編輯：李寶如