  • 27°C
香港時間 : 2021330日 (二) 17:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

前Amazon員工向美國法院提出訴訟　用餐休息時間長期被剝削

科技 17:12 2021/03/30

分享：

最近，一名曾在美國加州倉庫工作的亞馬遜員工，向法院提出訴訟，控告Amazon工作管理制度嚴格。

近年來，美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）屢次爆發勞工爭議及罷工事件。曾有不少倉庫員工抱怨，Amazon的工作條件苛刻，員工福利待遇差。最近，一名曾在美國加州倉庫工作的亞馬遜員工，更向法院提出訴訟，控告Amazon工作管理制度嚴格，更不允許員工按照法定時間用餐及休息。

＜＜【智能商店勢力擴張】亞馬遜Amazon Go進軍倫敦！海外首分店本周開幕

＜＜【亞馬遜遊戲化工作】打工仔可換Apple Watch、遊戲主機　鼓勵提升生產力

Lovenia Scott曾在美國加州的亞馬遜倉庫工作超過2年，她指出，公司沒有為員工制定足夠的用餐及休息時間。據相關指引規定，員工每工作5小時需有30分鐘的用餐休息時間。Lovenia Scott在訴訟中提及，即使在休息期間，員工會被要求隨身攜帶對講機，並要即時回應對講機傳來的工作指示。另外，若在休息後沒有按時回到倉庫工作，該員工將遭到公司處分，甚至被解僱。

據外媒報道指，Lovenia Scott提出的訴訟已在上週五（26日），轉至美國加州北區聯邦地方法院審理。目前Amazon官方仍沒有作出任何回應。事實上，Amazon長期被指忽視員工權益及健康安全。最近，Amazon的義大利員工更發起大型罷工活動，要求公司改善工作環境，以及提供疫情津貼。而德國也有工會發動罷工，促請Amazon接受員工的集體薪資談判協議。不過　亞馬遜回應指，公司已為員工提供出色的薪酬及福利。

責任編輯：李寶如

相關文章

【電玩商機】微軟擬以逾776億　收購聊天平台Discord
2021/03/23
【電玩商機】微軟擬以逾776億　收購聊天平台Discord
【亞馬遜遊戲化工作】打工仔可換Apple Watch、遊戲主機　鼓勵提升生產力
2021/03/19
【亞馬遜遊戲化工作】打工仔可換Apple Watch、遊戲主機　鼓勵提升生產力
【新支付模式】疫情加速新支付模式　沒有收銀機的時代將來臨？
2021/03/18
【新支付模式】疫情加速新支付模式　沒有收銀機的時代將來臨？
【科企接連封殺】社交平台Parler要求釋出臨時禁令　遭美法院拒絕
2021/01/22
【科企接連封殺】社交平台Parler要求釋出臨時禁令　遭美法院拒絕
疫情 員工福利 德國 加利福尼亞 美國 Amazon 罷工

下一篇文章

【平板電腦】三星平板Galaxy Tab A7 Lite規格曝光　配備8.7吋屏幕及5100mAh電池容量
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【小米春季發布會】雷軍更新：下周一推小米11 Pro及小米11 Ultra　挑戰「Android機皇」稱號
【小米春季發布會】雷軍更新：下周一推小米11 Pro及小米11 Ultra　挑戰「Android機皇」稱號
【小米Mi 11 Ultra 實測】Mi 11 Ultra擁1.1寸背面觸控式屏幕 　主鏡頭使用Samsung GN2感光元件 （附規格）
【小米Mi 11 Ultra 實測】Mi 11 Ultra擁1.1寸背面觸控式屏幕 　主鏡頭使用Samsung GN2感光元件 （附規格）
【小米春季發布會】小米預告神秘新產品　邀無印良品設計總監助陣
【小米春季發布會】小米預告神秘新產品　邀無印良品設計總監助陣
【擊敗蘋果】三星Galaxy S21系列全球熱賣　成功超越蘋果銷量排名首位
【擊敗蘋果】三星Galaxy S21系列全球熱賣　成功超越蘋果銷量排名首位
蘋果發布iOS 14.2.2及iPadOS 14.2.2系統更新　修補系統安全漏洞　
蘋果發布iOS 14.2.2及iPadOS 14.2.2系統更新　修補系統安全漏洞　
【小米春季發布會】小米預告下周發布全新自研芯片　或與澎湃芯片有關
【小米春季發布會】小米預告下周發布全新自研芯片　或與澎湃芯片有關