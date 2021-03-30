  • 27°C
香港時間 : 2021330日 (二) 17:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊股價】抖音撤回對騰訊不正當競爭訴訟

股市 17:00 2021/03/30

分享：

內媒報道，根據福建省福州中院民事裁定書，抖音已撤回對騰訊 （00700） 不正當競爭的訴訟。2019年9月17日，抖音相關運營公司對騰訊相關公司提起了不正當競爭訴訟。抖音方面認為，騰訊運營的微信和QQ平台，通過技術手段限制用戶在微信、微信朋友圈、QQ及QQ空間上自由分享抖音，而其他同類產品，如微視、騰訊視頻、快手等，均未遭遇騰訊限制，因此該行為構成不正當競爭。

字節跳動最新估值據報逾1.95萬億 超可口可樂、港股僅次騰訊阿里巴巴【下一頁】

2020年12月，福州市中級人民級法院對抖音訴騰訊不正當競爭案做出管轄權裁定，認定該案管轄權應按照微信、QQ開發者協議約定，歸屬協議簽署地所在法院。根據此案標的，該案將移送至深圳市中院審理。之後，因不服法院將騰訊不正當競爭案移送深圳法院審理的管轄權裁定，抖音方面向福建高院提起上訴。

今年初抖音再向北京知識產權法院正式提交訴狀，起訴騰訊旗下微信和QQ限制用戶分享來自抖音的內容，構成《反壟斷法》所禁止的「濫用市場支配地位，排除、限制競爭的壟斷行為」，要求法院判令騰訊立即停止封禁行為，刊登公開聲明消除不良影響，並賠償抖音經濟損失及合理費用9,000萬元人民幣。

相關文章：

【字節跳動】抖音視頻搜索月活用戶超過5.5億

【新股IPO】字節跳動擬尋求抖音到美國上市 字節跳動：消息不實

編輯：吳敏芳

 

騰訊控股（00700） 抖音 字節跳動 港股

上一篇文章

【小米電動車】小米確認造車10年投資100億美元 雷軍任首席執行官

下一篇文章

【新股IPO】聯易融9959今截孖展　孖展錄341億、超購40倍　部分券商抽飛、騰訊渣打持股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Archegos斬倉】瑞信承認首季業績或受重創、股價大跌14%　揭更多投行中伏Bill Hwang事件
【Archegos斬倉】瑞信承認首季業績或受重創、股價大跌14%　揭更多投行中伏Bill Hwang事件
【Archegos斬倉】老虎基金Bill Hwang盛傳中概股巨虧　7年前遭香港證監逐出港股
【Archegos斬倉】老虎基金Bill Hwang盛傳中概股巨虧　7年前遭香港證監逐出港股
【恒指夜期】阿里巴巴美股高港4%　百度美股偏軟　夜期收市升82點（不斷更新）
【恒指夜期】阿里巴巴美股高港4%　百度美股偏軟　夜期收市升82點（不斷更新）
【小米發布會】小米發布會一分為二　小米11 Ultra 5999元人民幣起、小米11 Pro 4999元人民幣起（不斷更新）
【小米發布會】小米發布會一分為二　小米11 Ultra 5999元人民幣起、小米11 Pro 4999元人民幣起（不斷更新）
【新股IPO】聯易融9959今截孖展　孖展錄341億、超購40倍　部分券商抽飛、騰訊渣打持股
【新股IPO】聯易融9959今截孖展　孖展錄341億、超購40倍　部分券商抽飛、騰訊渣打持股
【Archegos斬倉】傳Bill Hwang韓裔基金經理遭斬倉　一封電郵透露高盛瘋狂掟貨
【Archegos斬倉】傳Bill Hwang韓裔基金經理遭斬倉　一封電郵透露高盛瘋狂掟貨