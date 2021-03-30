【疫市擴張】飲食集團Pirata Group看好復甦後市　料再多開10家餐廳

▲ 本地飲食集團Pirata Group旗下除了有不少西餐廳，近年更開設了特色的酒吧，希望給本地消費者一個耳目一新的感覺。

餐飲業要成功大有學問，Pirata Group聯合創辦人兼行政總裁Manuel Palacio，自小就在餐飲業打滾，除了懂得餐廳營運之道，更對市場獨具慧眼。

Manuel多年在餐飲業打滾，談到餐廳最重要的元素：食物質素、服務、價錢，Manuel表示，3者要取得平衡，一點都不容易。Manuel在西班牙長大，對西班牙、意大利菜式非常熟悉，在香港本地創辦Pirata Group，當中大多是意大利菜。「如果烹調的菜式我不及當地人熟悉，我不會做，只會做我最擅長的菜式。」

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▲ 早前Pirata Group旗下就新增一名成員，在灣仔開設以hip hop音樂為主題的酒吧餐廳，逆市中拓展生意。（受訪者提供圖片）

遇上疫情，Manuel感到無奈，畢竟之前都未遇上過如此的困境。而人們的飲食習慣亦因為疫情而轉變，從堂食變成外賣。「但飲食是人們的基本需求，而到餐廳食飯，這個體驗並不能被外賣所代替。」結果，他就採取新優惠措施，為堂食的消費者附送飲品，以鼓勵消費者重新拾回堂食的樂趣。

Manuel相信，疫情後市場復甦並將重回正軌。他部署在未來1年，將在本地開設多10家餐廳，包括咖啡店Pane e latte，以及在堅尼地城開設Pici。「預計今年下半年亦會多開5至7家餐廳。」

鍾情音樂 開設世界音樂主題酒吧

本地飲食集團Pirata Group旗下除了有不少西餐廳，近年更開設了特色的酒吧，希望給本地消費者一個耳目一新的感覺。該集團早前就在灣仔開設以結合音樂與美食的酒吧TMK Rap & Rolls。

▲ Pirata Group創辦人兼行政總裁Manuel Palacio表示，小時候很喜歡聽音樂，亦曾開設及管理過自家的音樂唱片店，而今次新開設的TMK Rap & Rolls就以美國hip hop音樂為主題。（湯炳強攝）

Pirata Group創辦人兼行政總裁Manuel Palacio表示，小時候很喜歡聽音樂，亦曾開設及管理過自家的音樂唱片店，而今次新開設的TMK Rap & Rolls就以美國hip hop音樂為主題。該集團其實在2019年就開設了，以日本重型搖滾音樂為特色的TMK酒吧餐廳。

今次第二間TMK是從我最熱衷的音樂中汲取靈感，這段時期的Hip Hop是從美國西岸至東岸的史上經典。而且對我來說這是一個非常個人的項目，因為我曾經在西班牙擁有唱片公司『Quattro Records』。希望每位客人都喜歡在這裡的體驗。

Manuel表示，未來或會繼續嘗試將音樂與飲食元素結合，開設更多TMK餐廳酒吧。據資料顯示，該餐廳的裝潢就以美國80年代在布朗克斯派發的傳單，和偶像例如Grandmaster Flash，Public Enemy和LL Cool J為藍本的插圖。而壽司櫃檯旁，就有超過500盒懷舊和特別訂製的卡式錄音帶牆。

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記者：李彥煒