【業績｜銀行股】中銀香港少賺近18%兼減派息兩成　現價股息率約4.4厘

▲ 中銀香港少賺近18%兼減派息兩成 現價股息率約4.4厘

中銀香港 （02388） 公布業績，去年全年純利264.9億元，按年倒退17.7%，並宣派末期息每股0.795元，連同中期息則全年股息1.242元，按年減少19%。以最新收市價28.45元計，中銀香港現價股息率約4.4厘。

受淨息差按年收窄32個基點影響，中銀香港去年淨利息收入，按年減少14.3%至347.4億元，全年淨息差1.27厘。若計及掉期因素後，淨息差則按年收窄36個基點至1.33厘。淨服務費及佣金收入按年微跌0.7%至108.4億元。

期內，中銀香港貸款按年增長7.3%至約1.5萬億元，客戶存款基礎增8.7%至近2.2萬億元。若單計東南亞地區業務，全年貸款按年增7.4%，當地存款則增1.2%。

資產質素方面，去年特定分類或減值貸款比率0.27%，較2019年底升5個基點，仍然較同業平均好。貸款減值撥備按年增34.4%至24.9億元，若以去年下半年與上半年相比，淨撥備減少1.3億元，主要由於期內預期信用損失模型參數相對穩定，以及上半年貸款增長較高。

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編輯：趙穎妍