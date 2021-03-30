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【業績｜銀行股】中銀香港少賺近18%兼減派息兩成　有信心貸款維持中高單位數增長

股市 20:40 2021/03/30

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中銀香港少賺近18%兼減派息兩成　現價股息率約4.4厘

中銀香港 （02388） 公布業績，去年全年純利264.9億元，按年倒退17.7%，並宣派末期息每股0.795元，連同中期息則全年股息1.242元，按年減少19%。以最新收市價28.45元計，中銀香港現價股息率約4.4厘。集團指，無意更改現行40%至60%的派息比率區間，未來會繼續平衡業務發展、監管要求等因素釐定派息水平。

財務總監隋洋表示，香港銀行流動性仍非常充裕，預計今年利率難快速反彈，會力爭通過加大貸款規模，以維持淨利息收入表現。副總裁王兵補充，隨着各地開始接種新冠疫苗，經濟將逐步復甦，有信心今年貸款增長維持在中高單位數水平。

副董事長兼總裁孫煜首次主持業績會，他表示今年宏觀環境對業務仍有一定挑戰性，但會繼續與員工共度時艱，今年不會裁員，未來會根據業務發展及機遇相應增加人手。

受淨息差按年收窄32個基點影響，中銀香港去年淨利息收入，按年減少14.3%至347.4億元，全年淨息差1.27厘。若計及掉期因素後，淨息差則按年收窄36個基點至1.33厘。淨服務費及佣金收入按年微跌0.7%至108.4億元。

期內，中銀香港貸款按年增長7.3%至約1.5萬億元，客戶存款基礎增8.7%至近2.2萬億元。若單計東南亞地區業務，全年貸款按年增7.4%，當地存款則增1.2%。

資產質素方面，去年特定分類或減值貸款比率0.27%，較2019年底升5個基點，仍然較同業平均好。貸款減值撥備按年增34.4%至24.9億元，若以去年下半年與上半年相比，淨撥備減少1.3億元，主要由於期內預期信用損失模型參數相對穩定，以及上半年貸款增長較高。

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編輯：趙穎妍

港股 業績公布 本地銀行股 銀行 中銀香港（02388） 減值撥備 香港

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