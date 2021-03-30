【新股IPO】百融雲創6608明日掛牌 公開發售超購149倍 上限定價 一手中籤率10%

內地人工智能技術平台百融雲創（新上市編號：06608）明日（31日）掛牌，其公開發售部份錄得超額認購149.67倍，公開發售股數增至50%，一手中籤率為10%；並以招股上限31.8元定價，其招股範圍介乎26.5元至31.8元，每手500股；摩根士丹利、中金及民銀資本為聯席保薦人。

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百融雲創是次上市引入3名基石投資者，包括Cederberg、中國結構調整基金及Franchise Fund LP，合共認購5,367.25萬股股份，佔公司緊隨全球發售完成後已發行股本約10.84%。

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集資所得，其中約45%將用於未來三年內動用，作業務擴展資金；30%將用於未來三年內動用，增加研發投入，以探索尖端基礎技術及提升現有技術基礎架構；15%將用於未來三年內動用，有選擇地進行戰略投資和收購；10%用於營運資金及一般企業用途。

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記者：張以正