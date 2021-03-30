  • 27°C
香港時間 : 2021330日 (二) 17:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

印尼民眾無懼新冠病毒 照食蝙蝠大餐

環球社會熱點 17:01 2021/03/30

分享：

世衛最新有研究指，新冠病毒很有機會由蝙蝠透過另一種動物，再傳染給人類。自新冠肺炎疫情爆發，眾多國家包括中國已禁止進食野味，但在印尼的濕貨街市仍然有蝙蝠出售供民眾食用。專家擔心，當地街市衛生情況惡劣，會增加新冠病毒再次出現的傳播風險。

科學家恐1年內失效 促加快研發新一代疫苗 【下一頁】

自新冠肺炎疫情爆發至今，印尼大部分地方已暫停食用蝙蝠。當地北部蘇拉威西省的一個野生動物市場內，蝙蝠仍然視為菜餚之一。大部分捕獵者用網及鉤子於森林內捕捉蝙蝠，然後賣給當地市場，把蝙蝠翅膀剪去、用火槍燒掉毛髮，然後串起來準備做成菜式。

當地街市商販指，疫情爆發初期民眾都害怕食用蝙蝠，但由於烹飪蝙蝠方式變得多樣化，民眾亦開始重新接受食蝙蝠，銷情陸續恢復至疫情未開始前水平。商販續指，政府未有規管售賣蝙蝠等野味，目前亦沒有計劃暫停生意。

澳洲兩醫護未打疫苗成缺口 爆發社區感染 【下一頁】

印尼Gadjah Mada大學的獸醫學教授Raden Wasito表示，若民眾不停止進食蝙蝠等野生野味，大量野生動物於衛生情況惡劣的環境內聚居及屠宰，有可能令病毒透過不同動物間傳染。Wasito亦警告，中國武漢的新冠肺炎疫情爆發事件，很可能會在印尼再次發生。

印尼視蝙蝠肉為珍貴美食，價格高昂，市民只有公眾假期及特殊節目才會享用。當地人自小習慣進食蝙蝠，對蝙蝠把新冠病毒傳染至人類一事不以為然，政府未立法禁止當地人進食。

責任編輯：郭麗明

相關文章

巴基斯坦總統總理輪番中招 同接種國藥疫苗後確診
今日
巴基斯坦總統總理輪番中招 同接種國藥疫苗後確診
澳洲兩醫護未打疫苗成缺口 爆發社區感染
今日
澳洲兩醫護未打疫苗成缺口 爆發社區感染
金與正斥文在寅強盜邏輯 再笑南韓「美國產鸚鵡」
今日
金與正斥文在寅強盜邏輯 再笑南韓「美國產鸚鵡」
英國首階段解封 民眾即去公園開派對
今日
英國首階段解封 民眾即去公園開派對
刺激經濟方案料升至4萬億美元 拜登擬徵稅幫補
今日
刺激經濟方案料升至4萬億美元 拜登擬徵稅幫補
傳染病 疫情 菜式 武漢 印尼 街市 新冠肺炎疫情

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月30日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

友人誤傳投訴錄音 梅根聽完即反面
友人誤傳投訴錄音 梅根聽完即反面
【BNO移民英國】英國學校5年錄6萬宗種族歧視 數字或是冰山一角
【BNO移民英國】英國學校5年錄6萬宗種族歧視 數字或是冰山一角
新型冠狀肺炎全球疫情（03月30日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月30日 時間17:00）
日本據報推出電子疫苗護照 重開海外旅遊
日本據報推出電子疫苗護照 重開海外旅遊
智利疫情再度爆發 同科興疫苗有無關係？
智利疫情再度爆發 同科興疫苗有無關係？
【阿斯利康疫苗】加拿大停為55歲以下者接種
【阿斯利康疫苗】加拿大停為55歲以下者接種