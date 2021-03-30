印尼民眾無懼新冠病毒 照食蝙蝠大餐

世衛最新有研究指，新冠病毒很有機會由蝙蝠透過另一種動物，再傳染給人類。自新冠肺炎疫情爆發，眾多國家包括中國已禁止進食野味，但在印尼的濕貨街市仍然有蝙蝠出售供民眾食用。專家擔心，當地街市衛生情況惡劣，會增加新冠病毒再次出現的傳播風險。

科學家恐1年內失效 促加快研發新一代疫苗 【下一頁】

自新冠肺炎疫情爆發至今，印尼大部分地方已暫停食用蝙蝠。當地北部蘇拉威西省的一個野生動物市場內，蝙蝠仍然視為菜餚之一。大部分捕獵者用網及鉤子於森林內捕捉蝙蝠，然後賣給當地市場，把蝙蝠翅膀剪去、用火槍燒掉毛髮，然後串起來準備做成菜式。

當地街市商販指，疫情爆發初期民眾都害怕食用蝙蝠，但由於烹飪蝙蝠方式變得多樣化，民眾亦開始重新接受食蝙蝠，銷情陸續恢復至疫情未開始前水平。商販續指，政府未有規管售賣蝙蝠等野味，目前亦沒有計劃暫停生意。

澳洲兩醫護未打疫苗成缺口 爆發社區感染 【下一頁】

印尼Gadjah Mada大學的獸醫學教授Raden Wasito表示，若民眾不停止進食蝙蝠等野生野味，大量野生動物於衛生情況惡劣的環境內聚居及屠宰，有可能令病毒透過不同動物間傳染。Wasito亦警告，中國武漢的新冠肺炎疫情爆發事件，很可能會在印尼再次發生。

印尼視蝙蝠肉為珍貴美食，價格高昂，市民只有公眾假期及特殊節目才會享用。當地人自小習慣進食蝙蝠，對蝙蝠把新冠病毒傳染至人類一事不以為然，政府未立法禁止當地人進食。

責任編輯：郭麗明