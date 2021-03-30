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【疫市擴張】本地飲食集團Pirata Group成立7年　高性價比吸客

商業 16:49 2021/03/30

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Pirata Group聯合創辦人兼行政總裁Manuel Palacio表示，不是每個人都需要擁有法拉利般的享受，飲食是基本需求，只要符合人們要求，消費者才會願意光顧，擁有為公司長遠發展的想法，才更重要。（湯炳強攝）

新冠肺炎疫情仍然持續，唯本地確診個案數字稍有回落，市場復甦亦漸露曙光。餐飲業界在疫情期間受創最嚴重，但市場有危亦有機，只要能夠把握機會，確立好自身市場定位，逆市中亦有擴充的機會，本地餐飲集團Pirata Group就是一個成功例子。

Pirata Group由Christian Talpo與Manuel Palacio於2013年創辦，至今已在本地開設逾13間餐廳及酒吧。身兼該集團行政總裁的Manuel，就將自己多年在歐美經營餐飲業的經驗，投入到本地餐飲經營中。

2014年，Pirata Group的第一家餐廳Pirata ，就在灣仔開設，並得到不錯迴響。（資料圖片）

Manuel在西班牙出生，深受西方餐飲文化影響，他坦言，自小已非常熱愛餐飲業。「我10多歲已經在馬德里從事餐飲工作，自此就與餐飲業結下不解緣。」Manuel當年亦曾自資開設及管理過兩間音樂唱片店，及後發覺自己仍然捨不得離開心愛的餐飲行業，依然放棄並轉到倫敦及紐約，繼續從事餐飲業工作。

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2012年，Manuel輾轉來到香港，並認識來自意大利的Christian Talpo。二人一拍即合創辦Pirata Group。Manuel坦言。「初期籌集的資金都來自朋友與親戚，因為從未想過會有進一步發展，甚至會有開設一連串餐廳的打算，因此啟動資金數量亦比較少，可能只有10多萬元。」2014年，該集團的第一家餐廳Pirata ，就在灣仔開設，並得到不錯迴響。

該集團近年就開設不同類型餐廳，如新派日本餐廳Honjo，清酒酒吧TMK，主打手工製造的意大利粉西餐廳Pici，薄餅餐廳Pizza Project等，而當中就有不少在2019年，甚至去年疫情期間成立。

Pirata Group聯合創辦人兼行政總裁Manuel Palacio表示，小時候很喜歡聽音樂，亦曾經經營過唱片店，因此將自己的經歷與回憶，放入餐廳的設計當中。（湯炳強攝）

性價比高才是皇道

本地餐飲業一向蓬勃，但競爭亦非常激烈。Manuel表示，在逆市中能擴張甚至持續下去，一切全因餐廳的定位適合本地消費者。他解釋，最初在本地開設西餐廳時，就發現本地餐飲市場的空隙。「香港本地有名的西餐廳集中在高價位，動輒1000多元才能勉強落樓。」

因此，Manuel就將旗下餐廳的定價聚焦在中檔，可能只需花費300多元，就可以享受到性價比較高的服務及食物質素。他強調，如果定價過高，但質素未能跟上，大眾消費者只會卻步。

經過這7年多，我的總結是，其實做生意並不需要賺很多錢，不是每個人都需要擁有法拉利般的享受，飲食是基本需求，只要符合人們要求，消費者才會願意光顧，擁有為公司長遠發展的想法，才更重要。

近年本地政治經濟環境不穩，令各行各業受挫，去年更迎來新冠疫情。Manuel坦言，2019年的社會運動以及疫情，的確令生意大受影響。但Manuel相信，社會運動以及疫情始終都會過去，未來將步向復甦，集團亦會繼續拓展，並增聘人手，預計今年集團將達到400多人。

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記者：李彥煒

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