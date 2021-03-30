【網民熱話】不珍惜轉工機會 面試當日臨時甩底　網民：浪費自己人生

轉工需要不同的東西來配合，例如月薪、福利等，甚至未來前途也是在市民的考慮範圍內。近日有網民於網上討論區發文，指自己舊公司不錯，但仍然想去面試，最後決定「放飛機」，求大家安慰他，結果反惹來網友群起抨擊，指他浪費人生。



樓主經歷：

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貼文一出，就引起各方回應。網民覺得樓主明明有工作，還想轉工，又要爽約，不可理喻。而且外面還有很多失業人士，倒不如把工作機會讓給他們，不要浪費，更指留言罵樓主都浪費自己人生。有網民直言，樓主只是閒着無事幹才會找新工作，無聊！

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不過有人表示樓主其實做了正確的決定，因為慈善機構通常一般只請有關係的人，叫外人上去面試只是在演戲。要是樓主真的去面試，只會白白浪費時間和心機。而且想清楚才臨崖勒馬是沒有問題的！網民建議除非新工作薪酬、福利、待遇比現時工作更好, 否則不轉比轉好。

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責任編輯：張瑋婷