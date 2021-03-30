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【樓主熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想

理財智慧 20:13 2021/03/30

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本港疫情最近有所轉緩，樓市小陽春持續數月，除了新盤大舉登場，近日有網民在討論區開帖，指自己手上有三百萬，希望買三房單位，並要近港鐵站，並詢問網民有甚麼推薦。

樓主經歷：

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不少網民認為樓主沒有一千萬，買不到三房580呎以上的私人屋苑，「一個月4萬多元入息，想買1000萬單位不用想，你都是找回600萬左右算啦！」、「兩房都未必買到呀！你知不知道由林太到現在樓價升了多少？」、「300萬加4萬入息，即是700萬樓。市區近地鐵站的三房居屋都買不到，更何況新樓兩房都買不到。」


另有網民建議樓主選擇30年以上的樓齡，「星河明居樓齡大約20年，三房兩廁，早兩個月前還是900尾，現在視乎層數和景觀。如果你肯買30年以上樓齡，應該有更多選擇。」、「4百多呎的唐樓應該買到，三房兩廁 (一套廁)。」、「荃灣舊樓700萬兩房是有的，但一定不近地鐵站。」、「只得4萬元收入沒有甚麼選擇，一是單幢式舊樓，一是富榮花園那類居屋。如果要大單位和新樓的話，深井幫到你。」

逸璟．龍灣減價近一成賣　三房大宅劈價逾百萬　叫價平過2018年    【下一頁

 

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責任編輯：陳頌潔

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