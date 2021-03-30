【巨輪擱淺】長賜號脫困　CNN模擬遊戲體驗在蘇伊士運河開船有幾難？

台灣超大型貨櫃輪長賜號在蘇伊士運擱淺近一周後，本周一（29日）終於在潮汐與人為救援措施的配合下浮起，目前整個河道交通正在逐步恢復通航，據悉約有近400艘船排隊等待通航，當局表示預計需要3天左右時間疏導所有被堵船隻。

據外媒報道，目前關於長賜號擱淺原因有以下幾種說法：

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不過長賜號長400米、寬58米，要駕駛這樣一艘巨輪通過寬205米的蘇伊士運河，也絕非易事。擱淺事件發生後，全球網友都關心長賜號的最新動態，CNN也聯合專業的水手Andy Winbow和船長Yash Gupta製作了一個綫上模擬遊戲，讓大眾體驗在蘇伊士運河駕駛長賜號有多困難。

CNN遊戲頁面如下：

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玩家進入遊戲頁面後，需要從Port Tawfik出發，通過控制引擎動力的前進或倒退、行駛速度以及方向，經過蘇伊士運河，最終到達Port Said。不過遊戲也提醒玩家，真實的行駛環境會面臨更多因素，包括過往船隻、可見度、風向等等。

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編輯：李勝男