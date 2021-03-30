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英國泰晤士河堤築心牆 悼念新冠死者

環球社會熱點 16:43 2021/03/30

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有英國團體於泰晤士河河堤繪畫10多萬顆紅色心心築起心牆，以藝術形式悼念新冠肺炎死者。

英國的新冠肺炎疫情持續超過一年，有十多萬英國人死於新冠肺炎。有英國團體於泰晤士河河堤築起心牆，以人手繪畫10多萬顆紅色心心，以藝術形式悼念新冠肺炎死者。

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計劃由新冠死者家屬代表團體COVID-19 Bereaved Families For Justice發起，由數十名志願者沿著倫敦市中心聖托馬斯醫院（St Thomas' hospital）外的泰晤士河南岸河堤繪畫心牆。

這幅心牆合共有近15萬顆紅心，每一顆紅心都象徵一名新冠死者，完工後料全長一公里。雖然這一幅牆的位置在英國國會對面，但該團體強調心牆並沒有政治目的或敵對意義，而是為喪失的生命帶來視覺象徵。

團體創辦人福勒（Matt Fowler）56歲的父親因感染新冠肺炎離世，福勒指出：

每顆心都是獨立人手繪製，就如我們喪失的摯愛一般獨一無二。
（Each heart is individually hand-painted  utterly unique, just like the loved ones we've lost）

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心牆項目發言人指出，雖然項目未獲得當局正式許可，但他們已知會當地議會，並承諾如當局要求的話就會清除壁畫。但發言人強調，他們希望心牆項目可獲得政府支持，並成為永久悼念場所。

英國工黨黨魁施紀賢（ Keir Starmer）也有到場視察心牆，他形容這面心牆承載了新冠死者家屬的情感，並呼籲英國首相約翰遜（Boris Johnson）親自到現場與家屬接觸。

責任編輯：鄭錦玲

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