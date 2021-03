英國泰晤士河堤築心牆 悼念新冠死者

英國的新冠肺炎疫情持續超過一年,有十多萬英國人死於新冠肺炎。有英國團體於泰晤士河河堤築起心牆,以人手繪畫10多萬顆紅色心心,以藝術形式悼念新冠肺炎死者。

計劃由新冠死者家屬代表團體COVID-19 Bereaved Families For Justice發起,由數十名志願者沿著倫敦市中心聖托馬斯醫院(St Thomas' hospital)外的泰晤士河南岸河堤繪畫心牆。

這幅心牆合共有近15萬顆紅心,每一顆紅心都象徵一名新冠死者,完工後料全長一公里。雖然這一幅牆的位置在英國國會對面,但該團體強調心牆並沒有政治目的或敵對意義,而是為喪失的生命帶來視覺象徵。

團體創辦人福勒(Matt Fowler)56歲的父親因感染新冠肺炎離世,福勒指出:

每顆心都是獨立人手繪製,就如我們喪失的摯愛一般獨一無二。

(Each heart is individually hand-painted utterly unique, just like the loved ones we've lost)