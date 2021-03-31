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【室內設計】愛貓夫婦擲百萬元裝修522呎單位　全屋粉色系營造夢幻家居　設長型貓走廊　成「主子」小天地

理財智慧 21:53 2021/03/31

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養寵物作伴，在港已是普遍現象，人類會視貓狗等動物猶如至親，連裝修時也會為牠們考慮。有夫婦擲百萬元裝修逾500平方呎的單位，設計師因應兩人的要求，在屋中設置了不少屬於貓咪的設施和小空間，又加設工作空間和衣帽間，並按女戶主喜好在廚房設計以粉色為主，配以白色，令家居讓人感覺更為夢幻。

今期精明裝修個案，是位於九龍塘又一居的3房單位，實用面積達約522平方呎，樓齡逾25年，為一對夫婦及一隻貓咪居住。裝修後則變為兩房單位，當中兩間睡房打通變成一間主人房，同時設有衣帽間；廚房變為開放式；設計師利用大廳一角作工作空間，又打通一房變成客廳位置；除了在單位的天花牆設長型貓走廊外，屋內有不少地方可作為跳板，讓貓呼可以耍樂。

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由於兩夫婦都喜愛小動物，因此便希望有多些空間可讓貓咪活動。在廚房至工作空間門口的天花牆角設置一條「貓走廊」，不但滿足貓咪「捐窿捐罅」的欲望外，又可擁有屬於自己的「領域」。「貓走廊」不是唯一的玩樂空間，廚房門、書櫃櫃門及工作室的書枱皆加設貓咪小屋。

整間屋以形隨機能作設計，意指強調設計著重功能性及實用性，並融合戶主及貓咪的需要。以在工作室中設有的「跳板」為例，這是連接「貓走廊」的通道，讓小貓可以跳來跳去之餘，該「跳板」同時是可作為置物層板，讓戶主可以擺放書藉和植物等。

飼養寵物時，不單要騰出活動空間，屋內的使用的物料也需要考慮。屋內的地板則採用耐刮耐磨的木紋磚，以減少貓咪在地面磨抓的損害度。此外，在廁所門又設有活動門，令貓咪可以進出，戶主也可將軟瓣門片關上並鎖定，以保持私隱。

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整間屋在不同角落都以粉紅色作點綴，乍看之下，會誤以為主要由女戶主安排，但原來夫婦二人有份參與裝修設計的過程。設計師透露，男戶主同意按女戶主的喜好而設計成粉紅色，可謂對妻子十分寵愛。數到屋中最夢幻的地方，一定非開放式廚房莫屬，門口設計成拱形門，並以粉紅色條紋磚舖在牆面上，而廚房地櫃同樣以粉紅色為主，讓人感覺十分夢幻。

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至於在大廳方面，則是以淺木色為主，白色作輔助，配以淺色家具，以免過於鮮豔。設計師先打通一間睡房變成客廳，令大廳的空間更為空曠。客廳和飯廳間以梳化作為分隔，電視櫃後牆身則貼上牆紙作為特色牆。

裝修價單

設計：8萬元

裝修：40萬元至48萬元

訂造及活動傢俬：45萬元至50萬元

總共：93萬元至106萬元
 

責任編輯：黎淑雯

*圖片由室內設計公司OUT OF STOCK提供

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