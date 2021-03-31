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【港視1137改名】香港電視轉虧為盈、擬改名「香港科技探索」　王維基：成績更好會考慮派息（第二版）

股市 18:23 2021/03/31

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香港電視去年轉虧為盈、不派息　擬改名「香港科技探索」

經營HKTVmall 的香港電視 （01137） 去年轉虧為盈，全年盈利1.84億元，前一年度則虧損2.9億元，不派股息。香港電視擬更改中文名稱為「香港科技探索有限公司」，英文名稱改為「Hong Kong Technology Venture Company Limited」。香港電視財務總裁黃雅麗在業績會上稱，HKTVmall定位是網上地產商，不是簡單的網上超市，認為公司在去年業績爆發不是僅受惠疫情，而是顯示公司的決心和執行力。

港視股價績後低開3%後，跌幅不斷擴大，收跌11.4%，報11.8元。

隨香港電視更改名稱，黃雅麗稱，未來公司業務會分為三部分包括：1）零售業務「HKTVmall」；2）電子商貿倉儲配送業務，包括最後一里送達、倉儲，會使用人工智能和大數據；3）技術解決方案Shoalter，即去年宣布的國際端對端電商解決方案。

香港電視轉型後首錄盈利但未派息，行政總裁王維基稱，董事會曾慎重考慮派息，但考慮疫情發展具不確定，因而決定暫不派息，承諾若今年成績更好，會制定長遠派息政策，也相信集團近一年股價理想，股東都會滿意。

王維基：香港要多兩三個HKTVmall 引雙城記勉勵外界「黑夜不會是永遠」，可見【下一頁】

香港電視去年訂單總商品交易額（GMV）按年增1.14倍至59.5億元，營業額按年增1.04倍至14.14億元，當中多媒體廣告收入及節目版權收入為2380萬元。

香港電視公布今年多項數字目標，今年訂單總商品交易額目標為66億至70億元，相當於按年增11%至17.6%。多媒體廣告收入目標約7000萬元。

主要營運指標方面，香港電視目標今年的配送成本佔GMV為11.9%；市場推廣、宣傳和O2O門市經營開支為3.8%；電子商貿營運及支援成本為5.3%。

2020年營運表現上，香港電視配送成本比率降3.4百分點至11.8%，市場推廣、宣傳和O2O門市經營開支降2.6百分點至4%；電子商貿營運及支援成本跌3.1百分點至5.4%，反映香港電視認為目前營運成本水平已達穩定水平。

王維基稱，要令開支比率下跌非不可能，但或會以犧牲服務質素為代價，期望港視可從用戶身上得到好評。他續指，港視在HKTVmall平台發現有大型商戶回購產品、留好評作「假留言」，批評做法不可接受，即使該商戶每月銷售額達7位數字，即百萬元以上，仍考慮終止服務，強調對服務商亦有嚴格要求。

（第二版更新業績記者會內容）

相關文章：

【港視股價】HKTVmall擬下月中推極速送服務　一小時內快速送貨

【港視股價】HKTVmall 2月GMV按年跌5.4%、按月跌19%　港視股價急挫一成

記者：麥德銘

港股 業績公布 香港電視（01137） HKTV
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