【新股IPO】盈滙企業2195暗盤至少跌17%、一手帳面蝕475元　美佳音6939一手帳面賺120元

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3新股今日暗盤，除百融雲創，還有盈滙企業 （02195） 及美佳音 （06939） 。盈滙企業暗盤潛水，於富途暗盤交易場，盈滙企業報0.455元，較招股價0.56元低18.8%，一手（5,000股）帳面蝕525元。至於美佳音 （06939） 暗盤，於耀才暗盤交易場，美佳音報1.32元，較招股價1.26元高4.8%，一手（2000股）賺120元。
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|盈滙企業 （02195） 暗盤
|暗盤交易場
|現價（元）
|招股價
|變動
|一手賺／蝕（元）
|收盤時間
|富途
|0.455
|0.56元
|-18.8%
|-525
|18：30
|耀才
|0.465
|-17%
|-475
|19：30
|輝立
|0.425
|-24.1%
|-675
|18：30
|美佳音 （06939） 暗盤
|暗盤交易場
|現價（元）
|招股價
|變動
|一手賺／蝕（元）
|收盤時間
|富途
|1.32
|1.26元
|+4.8%
|+120
|18：30
|耀才
|1.32
|＋4.8%
|+120
|19：30
|輝立
|1.29
|+2.4%
|+60
|18：30
盈滙企業於公開發售部分共錄得1.4萬人認購，超額認購20.65倍，一手中籤率30%，抽9手（45,000股）即可穩獲一手。
美佳音於香港公開發售部分共錄得1.9萬人認購，超額認購21.43倍，國際發售部分超額認購0.71倍。美佳音一手中籤率40%，抽30手（60,000股）始穩獲一手。
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編輯：袁諾曦