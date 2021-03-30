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【新股IPO】盈滙企業2195暗盤收市跌兩至3成、帳面蝕逾550元　美佳音6939一手最多賺160元

新股IPO 19:53 2021/03/30

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三新股今日暗盤，除百融雲創外，還有盈滙企業 （02195） 及美佳音 （06939） 。盈滙企業暗盤潛水，於富途暗盤交易場，盈滙企業收報0.45元，較招股價0.56元低19.6%，一手（5,000股）帳面蝕550元。至於美佳音 （06939） 暗盤，於富途暗盤交易場，美佳音收報1.31元，較招股價1.26元高近4%，一手（2000股）賺100元。

即睇美佳音及盈匯暗盤：

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百融雲創6608暗盤如何，看【下一頁】

盈滙 最新報 招股價 變幅 一手賺蝕 收盤時間
富途 0.450 0.56 -19.6% -550 18：30
耀才 0.420 -25.0% -700 19：30
輝立 0.395 -29.5% -825 18：30

 

美佳音 最新報 招股價 變幅 一手賺蝕 收盤時間
富途 1.31 1.26 +4.0% +100 18：30
耀才 1.31 +4.0% +100 19：30
輝立 1.31 +4.0% +100 18：30

盈滙企業於公開發售部分共錄得1.4萬人認購，超額認購20.65倍，一手中籤率30%，抽9手（45,000股）即可穩獲一手。

美佳音於香港公開發售部分共錄得1.9萬人認購，超額認購21.43倍，國際發售部分超額認購0.71倍。美佳音一手中籤率40%，抽30手（60,000股）始穩獲一手。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】百融雲創6608追揸沽攻略　投資界：樂觀預計有一成升幅、有賺即可離場

【新股IPO】盈滙企業2195超額認購20倍　一手中籤率30%（附分配結果）

【新股IPO】美佳音6939超額認購21倍　一手中籤率40%（附分配結果）

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編輯：袁諾曦

IPO 美佳音控股（06939） 盈滙企業控股（02195） 港股

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