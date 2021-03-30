【新股IPO】盈滙企業2195暗盤收市跌兩至3成、帳面蝕逾550元　美佳音6939一手最多賺160元

上一篇文章
【恒指夜期】美滙突破93.2 北水吸資逾32億 9億買騰訊小米 夜期跌56點（不斷更新）
三新股今日暗盤，除百融雲創外，還有盈滙企業 （02195） 及美佳音 （06939） 。盈滙企業暗盤潛水，於富途暗盤交易場，盈滙企業收報0.45元，較招股價0.56元低19.6%，一手（5,000股）帳面蝕550元。至於美佳音 （06939） 暗盤，於富途暗盤交易場，美佳音收報1.31元，較招股價1.26元高近4%，一手（2000股）賺100元。
即睇美佳音及盈匯暗盤：
百融雲創6608暗盤如何，看【下一頁】
|盈滙
|最新報
|招股價
|變幅
|一手賺蝕
|收盤時間
|富途
|0.450
|0.56
|-19.6%
|-550
|18：30
|耀才
|0.420
|-25.0%
|-700
|19：30
|輝立
|0.395
|-29.5%
|-825
|18：30
|美佳音
|最新報
|招股價
|變幅
|一手賺蝕
|收盤時間
|富途
|1.31
|1.26
|+4.0%
|+100
|18：30
|耀才
|1.31
|+4.0%
|+100
|19：30
|輝立
|1.31
|+4.0%
|+100
|18：30
盈滙企業於公開發售部分共錄得1.4萬人認購，超額認購20.65倍，一手中籤率30%，抽9手（45,000股）即可穩獲一手。
美佳音於香港公開發售部分共錄得1.9萬人認購，超額認購21.43倍，國際發售部分超額認購0.71倍。美佳音一手中籤率40%，抽30手（60,000股）始穩獲一手。
追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具
相關文章：【新股IPO】百融雲創6608追揸沽攻略 投資界：樂觀預計有一成升幅、有賺即可離場
【新股IPO】盈滙企業2195超額認購20倍 一手中籤率30%（附分配結果）
【新股IPO】美佳音6939超額認購21倍 一手中籤率40%（附分配結果）
想輕鬆抽新股，贏錢！立即免費下載使用【按此】
編輯：袁諾曦