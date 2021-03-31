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【小米電動車】小米確認造車10年投資100億美元　股價曾升6%

新經濟追蹤 09:36 2021/03/31

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小米確認造車，首期投資為100億元人民幣，預期未來10年投資額100億美元。

小米 （01810） 屢有「造車」傳聞，小米今日正式宣布，董事會批准智能電動汽車業務立項，由雷軍親自領軍。小米擬成立全資子公司，負責智能電動汽車業務。小米電動車首期投資為100億元人民幣，預計未來10年小米智能電動車投資額100億美元（約657億人民幣）。

小米今日高開2.5%，開報26.25元，一度升6%，高見27.15元，最新報26.65元，升4.1%，成交額23.6億元。

小米董事長、CEO雷軍將兼任智能電動汽車業務的首席執行官。小米表示，希望用高品質的智能電動汽車，讓全球用戶享受無所不在的智能生活。雷軍表示，關於造車，在今晚的小米春季新品發布會上會細說。

 

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公司上月曾表示正評估及研究電動車製造業務，但尚未正式立項。彭博社今日曾報道，小米未來3年計劃投資約1000億元人民幣（150億美元）製造電動車，正式進軍中國電動車市場。

外媒：小米電動車組裝將外包

知情人士表示，預期投資額中的60%將由小米出資，餘下資金需求將通過融資籌集。類似其手機業務，小米預計會將電動車的組裝外包給代工廠商。不過，小米並無計劃選擇「知名的」（established）汽車廠商作為其合作夥伴。

上周有報道指，小米正與長城汽車  （02333）  商談使用長汽工廠生產電動汽車，惟其後小米、長汽均否認澄清。

報道續指，小米創辦人雷軍在幾個月前親自領導檢視電動車行業的發展潛力，並在最近幾周作出進軍電動車領域的最終決定。小米據報已招聘車輛軟件方面的工程師入職。

小米傳與長汽合作造車後　合作伙伴爆小米正招募車輛軟件工程師【下一頁】

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編輯：陳健婷

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