【營銷智慧@iM網欄】漏斗哲學知易行難 再行銷組合拳打出亮麗銷售額

過往兩期專欄，筆者也集中於討論漏斗銷售法的思維模式，之所以遲遲不說如何實現漏斗銷售，是因為推廣技術如何精準，如不知道應向誰人推銷，也不能對銷情有太大幫助。但經過兩期不算深入，但總算清晰的介紹後，相信大家對漏斗銷售已有基本認識，接下來筆者便會討論具體的實行方法。

【營銷智慧@iM網欄】營銷策略應效率為本 再談銷售漏斗哲學

所有中小企都應先由最底層，即本身已對產品有興趣者入手，而要針對這群人，Google Keyword Search便能提供一定幫助，因為所有會於搜尋器搜尋關鍵字的人，都是希望搜索更多資料的人，簡單來說就是對產品會興趣的人，利用Keyowrd search便能針對這群人。

但如果只單靠Google Keyword Search，廣告又會否見效? 大家不妨以自己平日上網習慣加以思考，很多時我們看到有興趣的商品後都不會立即購買，或許會貨比三家，也許會先想想安置在那兒，亦有機會要想想如何購買後又不給老婆發現，總總的問題都會令你消費前先考慮數天，想著想著很多時就會忘記了該商品。

此時候，Google Banner便能發揮作用，Google Banner的追蹤功能能夠要廣告瞄準那些曾到訪指定網站的人，這亦即是行內有名的「再行銷」（Remarketing）技術。要知道Google聯盟網站的網絡強大，不少討論區、媒體網站、甚至是你正在觀看的經濟日報網站也是Google聯盟網站成員，所有這些網站都會空出一個位置來放置Google Banner廣告，因此，只要你在Google Banner落廣告，廣告便能出現在各個媒體、討論區，介時就不用擔心對你的產品有興趣的人忘掉你的存在。

Google Keyword Search配合Google Banner的Combo組合拳只是數碼營銷的技巧之一，要準確瞄準你的潛在受眾，不論是技巧、廣告內容也很重要，未來筆者將會著墨更多。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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