【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢

本港樓市去年在疫情下未見有重大調整，剛性需求非常強勁，近日有網民在討論區開帖，分享有朋友入市的經歷。樓主朋友預850至870萬入市，令樓主「當堂呆晒」。

按圖了解更多，事主朋友經歷：

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不少網民認為香港有很多人是很富貴的，「認識一個朋友的小朋友，讀小學1年級，長輩給的零用錢或利是已經有百多萬，未計父母每月供的一萬元基金，所以下一代將有更多超實力。」、「身邊沒有富豪朋友，同期班底的朋友，早在5年以上已『財自』，而我仍是一個窮鬼」、「貧窮限制了你的想像...」、「800萬即是現金只得100萬左右，已算是『窮鬼』」

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責任編輯：陳頌潔