【港元定存】季結倒數拆息轉升　兩中小行照減港元存息

▲ 工銀亞洲表示，旗下3個月港元定存3厘息明天到期後不再延長。

季結在即，但兩間中小銀行照減港元定期存息，無懼拆息轉升及港滙轉弱，齊向半年存期埋手。華僑永亨今天（3月30日）微削6個月0.02厘，新息率報0.42厘；交銀香港昨日（29日）亦略減6個月0.06年厘，最新報0.58厘。

專家預計，本周四（4月1日）已踏入第二季，季結後拆息續回，料存息再趨跌。事實上，季結前拆息呈個別發展，僅1個月期終止6連挫，但仍處於0.13厘的低位。

反觀6個月期拆息回軟至0.42厘，再細閱同期定存息，最高有0.7厘，為騰訊 （00700） 旗下虛擬銀行富融（Fusion Bank）及大眾財務齊膺雙冠王，牌面上兩行皆蝕本搶存。可是，相比起年初6個月期高息王有1厘，凸顯存息低處未算低。

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此外，超高息漸退，市場上冠絕全城的3個月港元定期存款享年息3厘，只餘下一天便消失，業界關注大行撤高息，會否令中小行也順勢暫歇息休戰。工銀亞洲回應本報查詢指，旗下手機銀行「e開戶」的優惠，現階段的推廣活動將於明天（3月31日）屆滿。有關新一輪優惠推廣，將於稍後公布，詳情可留意其網站內的最新資訊。

工銀亞洲3個月3厘「e開戶」 明屆滿

工銀亞洲於春節後作突擊，於2月18日低調推出3厘息，主要針對手機銀行e開戶的新客，同時在綫上開立指定投資帳戶，變相獲加息1.2厘；若沒開此帳戶，存息僅1.8厘。這兩個計劃的入場費低至1,000元，上限5萬元，特惠息明天到期。不過，相比起去年該行為此短存提供4.2厘，反映今年業界搶存轉趨克制。

總覽一眾大小銀行的3個月年息，信銀國際的1.2厘亦屬快閃性質，同樣明天截止，若季結後該行跟工銀亞洲齊把高息下架，此短存的高息榜將大執位，頓由富邦的1厘居首。

另一方面，亦有中資行另闢戰綫。建行亞洲新推「月月增息儲蓄計劃」，存戶鎖資至第4個月，息率分別由首月0.1厘，登記第2個月為0.15厘，第3個月是0.2厘，尾期達1厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源