【旅遊復甦】香港航空將試用IATA電子健康護照　連接旅客檢測結果

▲ 香港航空將會採用由國際航空運輸協會（IATA）建立的Travel Pass旅行通行證。

香港航空宣布，將會試用電子健康護照，採用由國際航空運輸協會（IATA）建立的Travel Pass旅行通行證應用程式。

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據港航透露，該Travel Pass旅行通行證應用程式將會為旅客提供目的地的入境要求，以及出發地認可的檢測中心的資料。同時，該應用程式又會把乘客的新冠肺炎檢測結果連接至在應用程式建立的電子護照。

在試驗期間，香港航空將與國際航空運輸協會緊密合作，測試旅行通行證的實驗室應用程式（Lab App）這個重要部分。特選航線的乘客會獲邀請參與，先下載應用程式並建立電子賬戶，再選擇參與的醫療服務機構進行檢測。註冊的實驗室將透過安全加密通道驗証旅客身份，並將COVID-19測試結果或疫苗接種證明直接傳送到他們的流動裝置。

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然後將根據全球大部分航空公司和機場都使用的COVID-19健康要求全球登記冊進行查核，以確保旅客在收到 「OK to Travel」出發許可訊息之前，是符合監管要求。

香港航空服務部總監 Chris Birt表示，由於現時疫情環境不斷變化，各地政府亦頻頻修改邊境限制，旅行通行證有助乘客獲取最新旅行資訊，確保符合最新入境要求。

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責任編輯：葉泳珊