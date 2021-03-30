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【香港零售】香港2月零售銷貨值升30%　遜市場預期

商業 16:35 2021/03/30

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政府統計處今日公布本港2月的零售業銷貨額數字。（資料圖片）

香港2月的零售業總銷貨價值的臨時估計為295億元，較去年同月大升30%，遜市場預期的升44%。與2020年同期比較，2021年首兩個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升2.7%。

【香港零售】本港2月零售數據今日公布　市場預估按年大升44%

【零售寒冬】香港零售連跌24個月　分析師料2月止跌為升　零售協會：只屬假象

2月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.1%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為18億元，較去年同月上升56.5%。與2020年同期比較，2021年首兩個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升74.5%。

扣除其間價格變動後，今年2月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同期升31.7%。與2020年同期比較，2021年首兩個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計上升2.5%。

今年首2個月 vs 去年首2個月　藥物及化妝品逆市跌

零售業於每年首兩個月的銷貨額，一般會受農曆新年時間的影響而較為波動，故把１月及２月的零售業銷貨額數字合併分析。按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2021年首兩個月合計的銷貨額與2020年同期比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升34.3%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升15.4%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（上升3.2%）；服裝（上升10.6%）；百貨公司貨品（上升4.1%）；汽車及汽車零件（上升14.4%）；以及傢具及固定裝置（上升25.2%）。

另一方面，2021年首兩個月與2020年同期比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌8.6%。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌5.6%）；藥物及化妝品（下跌23.1%）；燃料（下跌1.2%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌6.1%）；中藥（下跌11.8%）；書報、文具及禮品（下跌6.7%）；以及眼鏡店（下跌11.2%）。

今年2月 vs 去年2月　鐘錶珠寶升逾倍

不過，單計２月有不少類別上升。按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年2月與去年2月比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升43%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升41.8%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（上升114.1%）；服裝（上升87.1%）；百貨公司貨品（上升47%）；藥物及化妝品（上升9.8%）；汽車及汽車零件（上升26.4%）；以及傢具及固定裝置（上升29.4%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升103.4%）。另一方面，2021年2月與去年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌6%。

政府發言人表示，2月零售銷售按年大幅上升，反映農曆新年在不同時候出現的影響，以及2019冠狀病毒病疫情於去年初爆發，令比較基數十分低。2021年首兩個月合計，零售業銷貨量錄得輕微的按年升幅。

展望未來，發言人指出由於訪港旅遊業持續冰封，零售業在短期內仍要繼續面對困難的經營狀況。因此，令疫情盡早受控，為恢復跨境旅遊活動創造有利的環境，至為重要。

【零售寒冬】香港1月零售銷貨值跌13.6%　遜市場預期

責任編輯：朱悅瀅

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