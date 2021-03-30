【Facebook招聘】Facebook請大中華區市場營銷經理　需有8年以上經驗　對出口營銷有了解

Facebook在網站登出廣告，正為其全球業務營銷部門招聘大中華區市場營銷經理（Marketing Manager, Greater China Region），具備8年以上市場營銷及數碼營銷經驗者優先。

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據Facebook招聘內容顯示，希望尋找一名具經驗的B2B營銷專家，帶領集團推動市場營銷策略，以發展中國出口業務。受聘者主要負責制定市場營銷策略，以幫助中型企業客戶採用正確的解決方案來發展業務。職責包括開發高質量及創新的營銷計劃、獨立管理各種規模的營銷項目、與不同界別持份者合作、負責處理國際營銷項目等。

成功的候選人需展示出對廣告行業及科技的理解，尤其是電子商務、應用程序、金融科技和娛樂行業的關注。以及擁戰略思想家的特質，並需具備創意、良好的應變能力及嚴謹分析能力。

資歷要求方面，申請者需是本科以上學歷、MBA或同等學歷者優先，具備8年以上市場營銷及數碼營銷經驗，有獨立籌備營銷活動的經驗、溝通和管理能力、必須了解GCR的廣告和營銷行業，並且對出口營銷有一定的了解、且能說流利的中文和英文。

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責任編輯：蘇穎琪