【MPF】中港基金急跌逾5%　累MPF單月蝕190億

▲ 受累中港股票基金急跌，3月份強積金錄1.2%負回報。

強積金（MPF）專家「積金評級」剛發表MPF首季投資成績，指受中港股票本月急挫逾5%，以及中美關係緊張等利淡因素湧現拖累，MPF五連升斷纜，3月份回報見紅，下跌1.2%，更為打工仔單月帶來190億元帳面投資虧損。

人均蝕4300 惟全季仍賺3200

可幸的是，今年首季MPF仍有驚無險，整體回報仍錄得正數升0.41%。

盡管在3月份錄得負數，但放眼長綫，打工仔的人均帳戶結餘預計仍連續4季上升，人均結餘料達258,700元，較2月份減少約4,327元，亦是5個月以來首次下跌。

正因MPF於3月份料錄得約192.9億元累計投資虧損，難免令總資產縮水，減少至1.15萬億元。

不過，年初開局兩個月所賺，仍足以抵銷3月份倒跌。按季度計算，今年首季成員平均帳戶結餘，仍有望增加約3,216元，為連續第4個季度上升。

債券基金首季跌2.7% 4年最傷

論及各類資產表現，本月大輸家為股票基金，當中香港及中國股票表現最差，其單月預計跌約5.33%，此跌幅為1年以來最勁。

至於以首3個月計，包尾大幡竟是債券基金，季度預計跌幅約2.68%，更創自2016年第4季以來最大季度虧損，市料受累債息扯升，今天（3月30日）美國10年期債息再衝破1.7厘。

股債雙殺，乃由於科技股深度回調，加上中美關係持續緊張，拖累強積金5個月以來首次錄得投資虧損。積金評級指，這凸顯投資者對美債孳息率上升、股票高估值和通脹的持續擔憂。

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正當強積金成員對身家縮水而感到失望時，積金評級主席叢川普（Francis Chung）卻看到積極一面，並指出︰「強積金帳戶結餘已連續四季上升，因此單月的投資虧損應該不足為奇；平均帳戶結餘預計為258,700港元，這仍是有紀錄以來的第三高水平。」

叢川普敦促，供款人應繼續謹慎行事，並說︰「面對美國債券孳息率上升的憂慮，仍構成風險，以至通脹升温和對股票估值的擔憂，以及中美局勢再次緊張，可能還會對投資市場產生負面影響。因此，對於強積金成員而言，多元化的投資策略和專注於長綫投資仍然是最重要的。」

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源