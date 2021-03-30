【大行點睇】這內房股表現跑贏同業 野村大和籲買入 潛在升幅達一半

野村發表研究報告指，中海外（00688）的業績表現遜預期，但今年進取的合約銷售增長目標及進取的買地預算，顯示出管理層對增長的野心。該行料中海外2020至2022年的表現將較同業優勝，收入將出現雙位數增長及毛利率按年跌1至2個百份點，維持其「買入」評級，予目標價31.85元。中海外現跌4.4%，收報20.85元，成交12.8億元。

公司預期今年及未來5年合約銷售會出現雙位數增長，野村料其銷售目標年複合增長率約15%，並料今年已確認收入將增20%。此外，管理層料毛利率會維持行業水平，即是會進一步下跌，惟預期跌勢較溫和。土儲方面，去年有25%新增土地是來自非公開渠道，遠超2019年的約10%，多元化的土儲收購策略將有助穩定毛利率的跌勢。

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另外，大和則認為中海外去年業績符合預期，因公司期內淨利率達20.5%，為內房主要企業中最高，所以認為其財務狀況跑贏同業。料今年底公司資產淨值為每股43港元，維持目標價34.4港元，重申「買入」評級。

大和認為，公司未來有不少中國辦公室目標數量的增加空間，這將有助公司未來數年的經常性收入，留意到公司的每股派息持續上升，預期今年的股息率為6.8%，認為公司進行股份回購為正面因素，亦對股東有利。

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