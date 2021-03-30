  • 27°C
香港時間 : 2021330日 (二) 17:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】這內房股表現跑贏同業 野村大和籲買入 潛在升幅達一半

股樓投資 17:00 2021/03/30

分享：

野村發表研究報告指，中海外（00688）的業績表現遜預期，但今年進取的合約銷售增長目標及進取的買地預算，顯示出管理層對增長的野心。該行料中海外2020至2022年的表現將較同業優勝，收入將出現雙位數增長及毛利率按年跌1至2個百份點，維持其「買入」評級，予目標價31.85元。中海外現跌4.4%，收報20.85元，成交12.8億元。

公司預期今年及未來5年合約銷售會出現雙位數增長，野村料其銷售目標年複合增長率約15%，並料今年已確認收入將增20%。此外，管理層料毛利率會維持行業水平，即是會進一步下跌，惟預期跌勢較溫和。土儲方面，去年有25%新增土地是來自非公開渠道，遠超2019年的約10%，多元化的土儲收購策略將有助穩定毛利率的跌勢。

[異動股] 聯控增持聯想股權至逾三成 後者半日大升13%  詳情請看[下一頁]

另外，大和則認為中海外去年業績符合預期，因公司期內淨利率達20.5%，為內房主要企業中最高，所以認為其財務狀況跑贏同業。料今年底公司資產淨值為每股43港元，維持目標價34.4港元，重申「買入」評級。

大和認為，公司未來有不少中國辦公室目標數量的增加空間，這將有助公司未來數年的經常性收入，留意到公司的每股派息持續上升，預期今年的股息率為6.8%，認為公司進行股份回購為正面因素，亦對股東有利。

【大行點睇】未來5年收入增5倍 瑞信大幅提高綠城服務目標價  詳情請看[下一頁]

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【】imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【】https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like  專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機iMoney智富雜誌

撰文 : 趙家盈

港股 大行報告 港元 每股派息 遜於預期 人民幣 銷售 中國 買入 目標價

上一篇文章

歧視亞裔事件持續 連續兩名女性被襲 被施襲者辱罵：「滾回你的國家！」

下一篇文章

【新股IPO】百融雲創6608明日掛牌 公開發售超購149倍 上限定價 一手中籤率10%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
逸璟．龍灣減價近一成賣　三房大宅劈價逾百萬　叫價平過2018年
逸璟．龍灣減價近一成賣　三房大宅劈價逾百萬　叫價平過2018年
【室內設計】20年舊公屋殘破不堪　港男為妻妹花45萬大翻新　藍綠色調舒適為主　廚房獲讚「有格調」
【室內設計】20年舊公屋殘破不堪　港男為妻妹花45萬大翻新　藍綠色調舒適為主　廚房獲讚「有格調」
【有相睇】第一次睇樓搵媽媽陪　90後怕比人截糊　撲去銀行提款落訂　高過預算照入市
【有相睇】第一次睇樓搵媽媽陪　90後怕比人截糊　撲去銀行提款落訂　高過預算照入市