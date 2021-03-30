【航空告急】香港航空試用電子健康護照Travel Pass　連接病毒檢測及疫苗接種紀錄

▲ 香港航空試用電子健康護照Travel Pass。

香港航空公布將試用國際航空運輸協會（IATA）建立的電子健康護照「Travel Pass」旅行通行證，香港航空表示，Travel Pass可以為旅客提供目的地對新冠肺炎的入境要求、出發地認可的檢測中心資料，讓乘客將新冠肺炎檢測結果連接至在應用程式建立的電子護照。

國泰航空 （00293） 本月也試行電子健康護照「CommonPass Digital Health Pass」，用於核實乘客、機組人員的病毒檢測及疫苗接種紀錄。

國泰航空測試「檢測疫苗護照」航班，可見【下一頁】

香港航空表示，在試驗期間，特定航線的乘客會獲邀請參與，先下載Travel Pass Lap App 應用程式並建立電子賬戶，再選擇參與的醫療服務機構檢。在平台註冊的實驗室將透過安全加密通道驗證旅客身份，並將測試結果或疫苗接種證明直接傳送到旅客的流動裝置，然後將根據全球大部分航空公司和機場都使用的新冠肺炎健康要求全球登記冊查核，確保旅客在收到「OK to Travel」出發許可訊息之前符合監管要求。

香港航空稱，IATA建立的系統將在日後旅行時，會幫助旅客和航空公司管理可驗證的健康證明。

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編輯：麥德銘