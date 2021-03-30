  • 27°C
香港時間 : 2021330日 (二) 17:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

刺激經濟方案料升至4萬億美元 拜登擬徵稅幫補

環球社會熱點 16:09 2021/03/30

分享：

美國總統拜登（Joe Biden）即將宣布刺激經濟方案，金額預料高達3萬億美元（約23.3萬億港元）。有美國傳媒報稱，刺激經濟方案金額會上調至4萬億美元（約31萬億港元），同時亦會開徵3.5萬億美元（約27.2萬億港元）稅款，以資助財政預算案。

拜登首場記者會6大重點 對中國北韓立場要留意 【下一頁】

三名華府官員向傳媒透露，白宮有意把刺激經濟方案金額拉高至4萬億美元，而且由於擔心巨額開支會加重美國的負債，所以計劃提升利率及增加稅收。

財政預算案預計先會集中在基建項目，包括為電動車輛興建道路及橋樑，同時亦會包含照顧老人及傷殘人士的資助。第二部分則會集中在關懷經濟項目。

拜登在競選時曾提倡把公司稅上升至28%，調查遞增機制，以及擴資本收入稅，因此傳媒估計徵稅目標大有可能是富有美國人及大公司。

嫌記者提問拜登寬容 特朗普：同我兩個世界 【下一頁】

美媒估計，財政預算案聚焦在減輕負債有助緩和反對派，但大幅調升徵稅金額便有可能面對國會的反對，由其是共和黨的反對。共和黨參議院少數黨領袖麥康內爾（Mitch McConnell）上周受訪時明言，共和黨絕不看好加稅。

責任編輯：吳漢培

相關文章

拜登稱掛住特朗普 懷疑下屆大選無共和黨
2021/03/26
拜登稱掛住特朗普 懷疑下屆大選無共和黨
拜登記者會拎「貓紙」驚答錯 列政策重點及記者相
2021/03/26
拜登記者會拎「貓紙」驚答錯 列政策重點及記者相
紐約市打擊亞裔仇恨犯罪 組亞裔臥底警察隊
2021/03/26
紐約市打擊亞裔仇恨犯罪 組亞裔臥底警察隊
美國各地示威反歧視亞裔 網傳掌摑亞裔挑戰
2021/03/28
美國各地示威反歧視亞裔 網傳掌摑亞裔挑戰
美墨邊境非法移民急增 眾議員：因美國做錯
2021/03/29
美墨邊境非法移民急增 眾議員：因美國做錯
基建 經濟 財政預算案 拜登 電動車 美國 白宮 美國共和黨 基建項目

上一篇文章

英國泰晤士河堤築心牆 悼念新冠死者

下一篇文章

英國首階段解封 民眾即去公園開派對
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

友人誤傳投訴錄音 梅根聽完即反面
友人誤傳投訴錄音 梅根聽完即反面
【BNO移民英國】英國學校5年錄6萬宗種族歧視 數字或是冰山一角
【BNO移民英國】英國學校5年錄6萬宗種族歧視 數字或是冰山一角
新型冠狀肺炎全球疫情（03月30日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月30日 時間17:00）
日本據報推出電子疫苗護照 重開海外旅遊
日本據報推出電子疫苗護照 重開海外旅遊
智利疫情再度爆發 同科興疫苗有無關係？
智利疫情再度爆發 同科興疫苗有無關係？
【阿斯利康疫苗】加拿大停為55歲以下者接種
【阿斯利康疫苗】加拿大停為55歲以下者接種