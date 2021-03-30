刺激經濟方案料升至4萬億美元 拜登擬徵稅幫補

美國總統拜登（Joe Biden）即將宣布刺激經濟方案，金額預料高達3萬億美元（約23.3萬億港元）。有美國傳媒報稱，刺激經濟方案金額會上調至4萬億美元（約31萬億港元），同時亦會開徵3.5萬億美元（約27.2萬億港元）稅款，以資助財政預算案。

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三名華府官員向傳媒透露，白宮有意把刺激經濟方案金額拉高至4萬億美元，而且由於擔心巨額開支會加重美國的負債，所以計劃提升利率及增加稅收。

財政預算案預計先會集中在基建項目，包括為電動車輛興建道路及橋樑，同時亦會包含照顧老人及傷殘人士的資助。第二部分則會集中在關懷經濟項目。

拜登在競選時曾提倡把公司稅上升至28%，調查遞增機制，以及擴資本收入稅，因此傳媒估計徵稅目標大有可能是富有美國人及大公司。

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美媒估計，財政預算案聚焦在減輕負債有助緩和反對派，但大幅調升徵稅金額便有可能面對國會的反對，由其是共和黨的反對。共和黨參議院少數黨領袖麥康內爾（Mitch McConnell）上周受訪時明言，共和黨絕不看好加稅。

責任編輯：吳漢培