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【兼職筍工】港台請字幕系統操作員 時薪$100 要咩條件？

理財智慧 16:32 2021/03/30

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現時搵工艱難，如果並非「工駁工」的人士或會搵到心慌慌，但若有一份兼職傍身，或可減輕壓力。港台最近為電視部字幕及節目宣傳組招聘人手，兼職字幕系統操作員時薪達港幣100元，若有意申請者就要在4月9日或之前遞交表格。

【延伸閱讀】【短期筍工】軒尼斯道官小聘行政助理 大學畢業可申請 合約期至8月底 月薪24,870元【下一頁

入職條件：

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【延伸閱讀】【筍工推介】政務司司長辦公室聘二級攝影員 月薪最高2.1萬 識沖曬處理底片 中二學歷可申請【下一頁

職責：

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申請手續：

申請表格(G.F.340(Rev. 3/2013))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心，或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網頁(http://www.csb.gov.hk)或香港電台網頁(http://app3.rthk.hk/recruit/index.php)下載。以親身或郵寄方式遞交的申請書須於截止日期或以前的辦公時間內(星期一至五上午9時正至下午6時，午膳時間下午1時至2時休息)送達九龍旺角道1號旺角道壹號商業中心香港電台電視部中央行政組，信封面須註明申請的職位名稱。

以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。如申請人未能提供所需文件，其申請概不受理。申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約６至８個星期內接到通知(以電郵或郵寄方式)。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。只有獲甄選者才會得到通知。

查詢電話：3168-8797
截止申請日期：09/04/2021 18:00

 

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責任編輯：陳楚琨

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