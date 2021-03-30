【周大調富格曲@iM網欄】Ferrari 跑車 科技與藝術的結晶

意大利小鎮馬拉內羅（Maranello) 人口只有一萬八千多人，是名副其實的小鎮。相比米蘭、羅馬等大城市，馬拉內羅不算是旅遊熱點。但當地出產的超級跑車舉世知名，單是跑車博物館，每年都吸引了十八萬遊客。這個超跑品牌，正是法拉利（Ferrari）。

每次帶團到歐洲音樂交流，總不能每天都在練習、演出。有機會到當地交流，都盡量安排外訪，多到幾個景點走走，增廣見聞。其中一個受歡迎的景點是法拉利博物館 (Museo Ferrari）。

法拉利博物館佔地甚廣，約二萬七千平方呎，地點正正位於法拉利車廠附近。Ferrari 為了表揚其傳奇賽車手米高舒麥加（Michael Schumacher），博物館特定於舒麥加五十歲生日當天開幕。開幕典禮盡顯意大利人的熱情，宣傳果效倍增。

博物館經設計師精心設計，大門外已預留大量空間及場景佈置給遊客拍照，上百人的團體照亦不成問題。正門的巨型牆壁上掛有特大黑馬商標。商標中的黑馬取自第一次世界大戰時的戰機裝飾，寓意好運，襯底的黃色則是創辦人 Enzo Ferrari 家鄉摩德納（Modena）的旗幟色調。據聞，Enzo Ferrari 自10歲起便愛上了賽車，並立志要成為職業賽車手。長大後，他果真成功加入了職業賽車隊，以車手身份參與賽事。後來，他更全情投入於賽車研發及籌組車隊，決志把自己名下的車隊打造成世界第一的超級車隊。

▲ The Hall of Victories

▲ 模擬駕駛



▲ Ferrari Arno XI







進入館內，到處都是 Ferrari 跑車。好些跑車雖然已有數十年歷史，但保養得極好。導賞員細心地介紹每輛跑車的特色及歷史。仔細看的話，每一部件都是精心傑作，是科技與藝術的結晶。其中一個較為觸目的展舘為 The Hall of Victories，館內擺放了八輛舒麥加曾於一級方程式大賽中駕駛的「冠軍戰車」。一般在街頭上看見的 Ferrari，他們稱之為 road car。老闆 Enzo Ferrari 最初只把外銷 road car 當成公司的「副業」，以支付其車隊之龐大開支，大概沒想過 road car 在美國大賺繼而成功上市。

跟其他博物館一樣，館內的展品都會定期替換。展品中，印象較深的，不是跑車，而是超級快艇 Ferrari Arno XI。還以為 Ferrari 只造跑車，沒想到館內會擺放了一部木製快艇。快艇的顏色當然是招牌紅 Ferrari Red，配上紅木面板，十分搶眼。據說，於50年代初，老闆忽發奇想，要造一艘全世界最快的快艇，於是把賽車用的引擎加以改良，放在快艇上使用。Ferrari Arno XI 不負所托，創下每小時150.49公里的世界記錄。老闆如願以償，紀錄至今未被打破！

試車的話，大、小朋友皆有機會。場館外有真車 test drive，館內亦可玩玩 1:1 模擬駕駛。意籍導賞員富幽默感，笑說購買跑車的話只接受預訂，唯各樣 Ferrari 精品、服飾仍有現貨供應。不一會，精品店已大排長龍。

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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