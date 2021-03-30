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【B站股價】嗶哩嗶哩4月15日起納入恒生綜指 已搬6成貨來港　

股市 16:46 2021/03/30

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嗶哩嗶哩搬6成貨來港　惟未達科指快速納入門檻

嗶哩嗶哩bilibili （09626） 上市翌日續跌，今早曾低見790元，收市未有升跌，收報800元，全日成交6.9億元。根據中央結算系統持股紀錄（CCASS），嗶哩嗶哩在上市首日已將6成股份搬來香港，涉約2.28億股，佔已發行股本59.99%，以昨日收市價800元計算，該批嗶哩嗶哩股份市值達1827億元。

嗶哩嗶哩最新總市值為3041億元。恒指公司最新宣布，嗶哩嗶哩符合相關指數的快速納入要求，將於4月14日（星期三）收市後納入恒生綜合指數、恒生互聯網科技業指數，並於4月15日起生效。

美國證券交易委員會（SEC）擬落實外國公司問責法，不符合美國審計標準的中概股面臨除牌，或成為在港第二上市的中概股加快搬貨來港原因。

根據CCASS資料，上周在港掛牌的百度 （09888） 同樣已將約22.59億股股份搬來香港，佔已發行股份近8成，以昨日收市價203.4元計算，該批股份市值4596億元。

揭百度美股罕見激戰　百度8成貨已搬香港【下一頁】

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編輯：陳健婷

港股 美股 美國 香港 除牌 第二上市 中國概念股 百度集團—SW（09888） 嗶哩嗶哩—SW（09626）

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