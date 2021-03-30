【B站股價】嗶哩嗶哩上市首日已搬6成貨來港 涉市值逾1800億元

▲ 據CCASS數據，嗶哩嗶哩上市首日已有6成貨搬來香港。

嗶哩嗶哩 （09626） 上市翌日續跌，今早曾低見790元，最新跌幅收窄至0.2%，報798.5元，成交4.3億元。根據中央結算系統持股紀錄（CCASS），嗶哩嗶哩在上市首日已將6成股份搬來香港，涉約2.28億股，佔已發行股本59.99%，以昨日收市價800元計算，該批股份市值達1827億元。

嗶哩嗶哩最新總市值為3041億元。

美國證券交易委員會（SEC）擬落實外國公司問責法，不符合美國審計標準的中概股面臨除牌，或成為在港第二上市的中概股加快搬貨來港原因。

根據CCASS資料，上周在港掛牌的百度 （09888） 同樣已將約22.59億股股份搬來香港，佔已發行股份近8成，以昨日收市價203.4元計算，該批股份市值4596億元。

揭百度美股罕見激戰 百度8成貨已搬香港【下一頁】

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編輯：陳健婷