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【B站股價】嗶哩嗶哩上市首日已搬6成貨來港 涉市值逾1800億元

股市 15:54 2021/03/30

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據CCASS數據，嗶哩嗶哩上市首日已有6成貨搬來香港。

嗶哩嗶哩 （09626） 上市翌日續跌，今早曾低見790元，最新跌幅收窄至0.2%，報798.5元，成交4.3億元。根據中央結算系統持股紀錄（CCASS），嗶哩嗶哩在上市首日已將6成股份搬來香港，涉約2.28億股，佔已發行股本59.99%，以昨日收市價800元計算，該批股份市值達1827億元。

嗶哩嗶哩最新總市值為3041億元。

美國證券交易委員會（SEC）擬落實外國公司問責法，不符合美國審計標準的中概股面臨除牌，或成為在港第二上市的中概股加快搬貨來港原因。

根據CCASS資料，上周在港掛牌的百度 （09888） 同樣已將約22.59億股股份搬來香港，佔已發行股份近8成，以昨日收市價203.4元計算，該批股份市值4596億元。

揭百度美股罕見激戰　百度8成貨已搬香港【下一頁】

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編輯：陳健婷

港股 美股 美國 香港 除牌 第二上市 中國概念股 百度集團—SW（09888） 嗶哩嗶哩—SW（09626）

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