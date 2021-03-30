【蘇彝士運河】長賜號脫困運河恢復通行　惠譽：再保險業或損失數億歐元

▲ 長賜號終於脫困，蘇彝士運河恢復通行，不過惠譽國際評級（Fitch Ratings）表示，此事可能使再保險業損失數億歐元。（法新社圖片）

長賜號擱淺蘇彝士運河多日終脫困，蘇彝士運河管理局透露，運河已經恢復通行。不過，再保險業恐未能脫困，惠譽國際評級（Fitch Ratings）表示，此事可能使再保險業損失數億歐元。

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外電報道，事件令運送原油貨輪的運費幾乎翻倍，亦影響全球供應鏈。惠譽相信，大部分損失將由全球再保險公司負責，估計可能達到數億歐元，但最終損失金額還要取決於長賜號脫困及恢復正常船運交通所需的時間。惠譽補充，事件將為再保險業上半年的收入帶來壓力，同時海運再保險的價格將進一步上漲。

摩根士丹利（Morgan Stanley）認為，就船隻本身的財產損失而言，再保險業的損失可控，因長賜號在無被破壞的情況下脫困，船隻和貨物的財產損失理應很少。不過，就海事責任的保險來說，摩根士丹利預期，事件將引發訴訟，其中可能涉及埃及政府因運河擠塞造成損失的索賠。再保險業的覆蓋範圍或高達31億美元。

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責任編輯：朱悅瀅