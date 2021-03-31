【教育積木人@iM網欄】 以非暴力溝通方式，建立愛與和諧的人際關係

上一篇文章提及「對話式閱讀」（Dialogic Reading）法能夠提升小朋友的語言能力，同時能強化正面的親子關係。說到關係，不能不提及溝通方式。

溝通技術，是我們重要的生存技能之一，無論在職場、社群、朋輩、家人，以及親子之間，都能大派用場！但很奇怪，這樣重要的一門學問，自小學校卻一直沒有專門學科去教授。不少朋友結了婚，甚至成為父母，才發現自己一直只會從自己角度看事情，與伴侶或子女相處時，只會「發表個人看法」，沒有「雙向溝通」。

就溝通技術，美國心理學家馬歇爾盧森堡（Marshall B.Rosenberg）博士設計了一套名為「非暴力溝通」（Nonviolent Communication）的模式。也許你會覺得奇怪，為何用上「非暴力」如此沈重的字眼？但其實「語言暴力」並不遙遠，回想自己的人生，你是否曾因為某些漫不經心的批評與判斷而牢牢記在心頭：「我都知你就是做不到！」「我都預計你的能力就只能達到這水平！」而說出這些評語的人，往往卻是你最親近的，例如﹕父母、伴侶，他們對自己過度直白的表達，無形間成為了你建構自我形象時的枷鎖，也隱隱地為你與對方的溝通形成了屏障。故這個〈非暴力溝通〉方式，主要是希望減少這類型的語言暴力，從而提升人與人之間、以及自己對自己的愛與和諧。

簡單而言，非暴力溝通有四個步驟：

1. 觀察： 力求客觀地表達你的所見所聞，陳述事實而不加評論；

2. 感受： 表達你的感受，並用「同理心」體會對方的感受；

3. 需求： 進一步點出自己及對方背後各種正常的心理（愛、尊重、安全感、玩樂、被了解、權力、慾望等）及生理（果腹、休息等）需要

4. 請求： 就是明確表達出自己的合理而可行的訴求，希望對方可以考慮，但強調你只能提出，並非命令，對方有權選擇自己的處理方法。

舉個例子：你發現小朋友又心不在焉、慢條斯理地做功課，家長想必忍無可忍，又要破口大罵，但不妨先冷靜自己情緒，飲杯水，再嘗試組織一下如何以〈非暴力溝通〉模式表達﹕「我見到你眼睛一直望着遠方，整整十分鐘，你握着筆的手也沒有動過（觀察），似乎你覺得好悶、好累，不懂做、不想繼續做，我覺得有點心痛及失望（感受）。我明白你想玩、想休息，對嗎？面對艱深的功課也許令你無信心，無動力，我明白的；如果你在學習過程中，了解到自己有那些地方不明白，學懂解決，有所成長（需求），這樣就很好。你明天就要交這份功課，我希望你盡力完成，如果有不明白的地方可以問我，做完之後，我們可以一起玩，或者做其他你喜歡的事，你認為如何？」

也許小孩子接下來會要求小息一會，或者繼續有點拖拉表現，但如果父母夠堅持，又認真地聆聽小朋友的想法、感受和內在需要，讓他表達自己的困難，大家嘗試共同面對，相信功課總會完成，而親子間的關係也不會因此疏淡、孩子也會從中學習到表達自己的想法、感受及內在需要，長遠下來有助他學習面對人生中的大小困難。

當然，貌似簡單的四個步驟其實絕非易事，先不說第二步以「同理心」去感受對方這麼偉大，就第一步要按着自己的憤怒情緒，「客觀」觀察眼前的不理想表現，已經需要努力修煉經年。有人稱「非暴力溝通」模式為「愛的語言」，是的，我們對於自己最親、最愛的人，例如父母、子女、伴侶要求最高、包容性最低。也許，我們可以做個小嘗試：以他們為對象，每天最少一次以「非暴力溝通」模式與他們溝通，數月之後，再看看大家是否能溝通得更理想、關係是否更密切？

作者_教育積木人──彭樂謙、黎韻賢簡介 兩位資深教育工作者及學校輔導員，相信教育、輔導及心理學的理論，都可以如積木一樣好玩。從小朋友的成長，到教育體系各層面，都可以由學生、家長及學校共同建構， 只要有創意，就有新點子，教育無邊際，信念盡發揮！ 彭樂謙 Keith Pang 註冊學校輔導員、註冊教師、認證LEGO® SERIOUS PLAY®引導師，曾於中小學及大學工作，並曾撰寫生涯規劃、照顧特殊學習需要教材套及學校輔導教材。 黎韻賢 Mandy Lai 註冊教師，曾任職於中學及大學，並製作教材套協助幼稚園學生學習社交及情緒，亦曾籌辦跨障別（即混合視障、聽障、心理障礙及肢體障礙人士）的大型戲劇演出。

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