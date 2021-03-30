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中六就置業！慈父母658萬買兩房單位送女兒

股樓投資 16:38 2021/03/30

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本港置業需求高企，但私人住宅單位長期供不應求，以致樓價急升，對不少年輕人來說，要靠自己置業絕不簡單，部分人只好靠「父幹」上車。中原地產李燕群透露，近日一對慈父母為即將升中六的女兒購入屯門大興花園二期11座高層A室，實用面積544平方呎，景觀開揚，原叫價690萬元，議價後以658.8萬元成交，實用呎價約12,110元。

李燕群指，買家顧慮近年樓價有升無跌，擔心遲買樓更貴，因此決定出錢為女兒及早置業。她續指，上址屬兩房間隔，買家見單位四正實用，廳大房大，便迅速拍板承接。資料顯示，原業主於1995年以168萬元一手買入單位，持貨26年，現帳面獲利490.8萬元，物業期內升值約2.9倍。

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撰文 : 謝昕蕎

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