【歐元定存】歐元定存息最高1.2厘　賺息幫補滙價積弱

▲ 美元滙價今年急升約3%，主要受惠歐元轉弱及美債息抽升。

美滙指數今年勁彈約3%，直逼93再創今年新高，令一眾淡友大跌眼鏡。除了受惠通脹重臨刺激美債息抽升外，更得益於歐元重拾跌浪，皆因歐元佔美滙指數高達57%。

歐洲疫情仍甚嚴峻，市場擔心拖累歐盟區經濟復甦步伐，即使期待已久的救市復興基金擬於5月出台，但市料無助歐元扭轉頹勢。

英鎊10厘高息定存 最後倒數【下一頁】

反觀，市傳英國跟歐盟已達成金融業的脱歐磋商，且疫苗接種速度遠勝歐洲，不少封城措施亦已解禁，更擬放寬球迷入場觀看英超賽事，專家預計歐元將跑輸英鎊。

歐元區陷入負利率多時，但個別大小行仍設有定期存款息優惠，如大眾銀行無論是1周或1年，存息皆為0.0001厘，不及花旗，後者是市面上鮮有提供1個月短存享1.2厘的銀行。業界指對歐元有實際需要者，博賺息可稍為抵償滙價走弱。

花旗料歐元年底1.18 英鎊1.39

花旗銀行投資策略及環球財富策劃主管黄栢寧回應本報查詢指，料歐元今年高低位介乎1.18至1.23，年底唯恐失守1.2，僅報1.18的年內低位，滙價將跑輸英鎊。畢竟早前英倫銀行議息雖維持息率不變，但其金融環境已開始收緊，反映偏鷹取態，預期英鎊今年高低位預測介乎1.36至1.43，年底目標為1.39。

此外，花旗發言人補充，客戶於該行斥等值20萬元的新資舍，以港元兌換為歐元或英鎊，並開立1個月定期存款，可享1.2厘年利率。惟須有3大注意，包括︰（1）優惠利率名額有限，額滿即止；（2）只適用於全新客戶，以及現有客戶於過去6個月內，未有進行等值1萬美元或以上的外幣交易（但港元兌美元及美元兌港元的交易除外）；（3）優惠不適用於透過網上或流動電話理財開立的定期存款。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源