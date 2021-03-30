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【樓市現象】東涌區樓價千萬以下放盤大把選擇 本月交投爆旺 連續5個月交投破百

股樓投資 16:13 2021/03/30

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本月未有太多大型新盤開售，樓市焦點重回二手市場，多區二手成交處於高位，其中東涌區本月交投量更按月再升16%，至今已錄得116宗成交。

【樓市現象】海濱花園兩房放盤三天 即獲多名買家洽購 上車客為搶贏對手零議價600萬承接，詳見【下一頁

中原地產東高級資深區域營業董事范偉康表示，置業需求高企，低息環境持續，入市氣氛暢旺。東涌本月累錄約116宗二手成交，較上月增加16%，已連續 5個月企穩100宗水平。本月1,000萬元及以下成交佔比達9成，此類銀碼物業可做高成數按揭，一直受到區內、外客人追捧。1,000萬元以上物業承接主要來自區內客，成交向來不太活躍。現時區內盤源充足，隨樓市轉旺，預計成交量及價格可保持穩定向上。

【筍盤推介】 港島區細價上車盤位於名校網 30萬靚裝2房 一落樓就到港鐵站，詳見【下一頁

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映灣園就是東涌區內的指標屋苑，該屋苑本月錄得32宗成交，其中10座低層E室，實用面積544平方呎，兩房間隔，2月最新叫價加至700萬元，議價後最終以695萬元成交，折合平均實用呎價12,776元。原業主2012於2月以333.8元買入單位，持貨9年，現沽貨賬面獲利361.2萬元離場，單位升值1.1倍。

【樓市現象】新地盤超近港鐵站樓價又低水 年輕上車客用兩招誠意感動業主 獲減價50萬購入心水盤，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

放盤 二手市場 樓價 成交 東涌 映灣園

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