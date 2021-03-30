▲ 許正宇：考慮容許第二上市非科技企業 使用同股不同權架構上市

CNBC報道，財經事務及庫務局局長許正宇表示，正考慮容許第二上市的非科技企業使用同股不同權架構在港上市。他又指，對於本港IPO市場前景非常正面，預期最近幾年的勢頭將持續。

本港2018年修改上市規則，容許創新企業使用不同股權架構形式上市，以吸引內地大型科網公司，包括小米 （01810） 、阿里巴巴 （09988） 。根據羅兵咸數據，本港去年共有154間公司新上市，集資金額達516億美元，當中包括京東 （09618） 及網易 （09999） 。

雖然美國總統換人，但中美緊張關係持續，中概股回流的熱潮持續，今年以來，來港上市的中概股包括百度 （09998） 、嗶哩嗶哩 （09626） 。

彭博日前報道，港府早前承認正研究推出類似的「空白支票公司」上市制度。外電引述消息指，香港最快6月諮詢SPAC上市機制，爭取年底前容許SPAC交易出現，預計香港同類制度的監管會較美國SPAC更加嚴格。許正宇回應指，當局實施任何新措施前，需要保持平衡，同時必須保持可持續發展。

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編輯：吳敏芳