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【職場熱話】小公司架構簡單 就無人事問題？ 網民：小心身邊都是皇親國戚

理財智慧 18:24 2021/03/30

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很多市民覺得大公司的架構和前途更好就選擇加入，而小公司則員工太少，需要辛苦打拼而不想加入。近日有網民於網上討論區發文，詢問大家小公司的工作體驗如何，是不是不會有人事問題。

【網民熱話】30歲有60萬積蓄 應否轉工？ 網民：魚唔過塘唔肥！【下一頁

有網民回應指，人事問題的出現不是關乎公司大小，而是人的性格。只要有兩個人各持己見，就會有人事問題。而且沒有架構也代表了行政程序亂七八糟，誰負責什麼都隨便來的，所有事都要自己搞定，例如上至計算人工，下至去年銀行入數，「分工唔清，乜都要做，職責同人工唔成正比」。

不過，員工較少的壞處是一遇到意見不合，就連避開的機會也沒有。另外很多時候同事都會是老闆的「皇親國戚」，如果工作上有問題，通常都不是他們的錯，要啞巴吃黃連了，就算有機會升職也是留給熟人。

【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢【下一頁

有過來人分享自己的經驗，指自己上班三個月，才知道平日清潔洗手間的老伯是老闆的父親，會計女同事是老闆的妻子，建議大家在小公司要多多注意言行，「唔該前唔該後」是基本。

【延伸閲讀】政府最新統計 去年第4季港人平均薪金升1.8％　8大行業平均月薪一覽【下一頁

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責任編輯：張瑋婷

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