搶盤分秒必爭　買家入屋10分鐘　即還價成交　只為買日出康城緻藍天

樓市續旺，不少買家擔心遲買更貴，紛紛加快入市。利嘉閣蔡庭勇說，將軍澳日出康城緻藍天2座低層LC室，實用面積750平方呎，三房套連儲物室間隔，座向東南，望內園，近日以990萬元交吉易手，實用呎價約13,200元。

買家置業故事

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蔡庭勇說，緻藍天本月至今累錄約5宗成交，平均實用呎價約14,372元，而屋苑現時有約80個放盤，叫價由990萬元起。據了解，原業主於2015年4月以約628.2萬元一手買入單位，持貨6年，現帳面賺約361.8萬元，物業期內升值約58%。

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值得留意的是，二手交投續旺，不少地區成交量創多年新高。中原柯勇說，將軍澳本月二手私人住宅及居屋成交量暫錄逾500宗，打破2012年2月423宗成交紀錄，創9年新高。其中坑口蔚藍灣畔本月暫錄15宗成交，平均實用呎價約16,586元。

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他續說，蔚藍灣畔5座高層D室，實用面積510平方呎，兩房間隔，座向西南方，外望內園景， 日前以835萬元易手，實用呎價16,373元。據了解，原業主於2005年6月僅以268萬元入市上址，現賬面賺567萬元離場，物業期內升值逾2.1倍。

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