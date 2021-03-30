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搶盤分秒必爭　買家入屋10分鐘　即還價成交　只為買日出康城緻藍天

股樓投資 15:55 2021/03/30

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樓市續旺，不少買家擔心遲買更貴，紛紛加快入市。利嘉閣蔡庭勇說，將軍澳日出康城緻藍天2座低層LC室，實用面積750平方呎，三房套連儲物室間隔，座向東南，望內園，近日以990萬元交吉易手，實用呎價約13,200元。

買家置業故事

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蔡庭勇說，緻藍天本月至今累錄約5宗成交，平均實用呎價約14,372元，而屋苑現時有約80個放盤，叫價由990萬元起。據了解，原業主於2015年4月以約628.2萬元一手買入單位，持貨6年，現帳面賺約361.8萬元，物業期內升值約58%。 

延伸閱讀　逸璟．龍灣減價近一成賣　三房大宅劈價逾百萬　叫價平過2018年【下一頁

值得留意的是，二手交投續旺，不少地區成交量創多年新高。中原柯勇說，將軍澳本月二手私人住宅及居屋成交量暫錄逾500宗，打破2012年2月423宗成交紀錄，創9年新高。其中坑口蔚藍灣畔本月暫錄15宗成交，平均實用呎價約16,586元。 

延伸閱讀【有相睇】15年前一見鍾情　只因單位海景太美　苦等多年未變心　現終買到心頭好【下一頁

他續說，蔚藍灣畔5座高層D室，實用面積510平方呎，兩房間隔，座向西南方，外望內園景， 日前以835萬元易手，實用呎價16,373元。據了解，原業主於2005年6月僅以268萬元入市上址，現賬面賺567萬元離場，物業期內升值逾2.1倍。 

延伸閱讀【有相睇】第一次睇樓搵媽媽陪　90後怕比人截糊　撲去銀行提款落訂　高過預算照入市【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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