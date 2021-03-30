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廣州殯葬博物館數碼化 綫上綫下推廣殯葬文化

環球政經 15:59 2021/03/30

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廣州殯葬博物館於周一(29日)在廣州市殯葬服務中心開幕，博物館利用數碼科技平台，把廣州地區與殯葬相關的歷史文化資源通過數碼化呈現於公眾眼前，這也是中國首間以殯葬為主題的電子化博物館。

【中國文化】2020六大考古新發現出爐 發現最早石雕蠶蛹 【下一頁

博物館虛擬展覽面積達1000多平方米，共分為8個展廳，包括殯葬史話廳、土風移俗廳、考古發現廳等，展示殯葬文化的千年歷史，再通過虛擬技術，可以讓參觀者感受生命從出生到死亡的過程，引起對生命的認知和思考，從殯葬文化延伸至生命教育，同時也改變過往對於殯葬文化的忌諱。此外，令市民大眾了解廣府地區殯葬文化和當中的知識，認識其文化起源與變遷。

【網民熱話】年輕夫婦追求氣派 買樓偏好要玻璃外牆？ 網民：可惜香港是石屎森林 【下一頁

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殯葬博物館集展覽、陳列、考古、生命教育、文化交流於大成的行業博物館。以文字、圖片、影片等組成綫上展廳，與此同時，使用VR技術組成綫下體驗，綫上綫下讓大眾能互動感受殯葬歷史文化。

 

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責任編輯：羅浩濂

 

 

廣州市 博物館 中國 歷史文化

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