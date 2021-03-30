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【網民熱話】與新公司同事年齡相差太多 難以融入 如何是好 網民：聊90年代的明星！

理財智慧 18:08 2021/03/30

分享：

大多數人上班都是為了賺錢養家活口，但也希望可以在公司遇上好同事好上司，才能有一個愉快的工作時間。近日有網民於網上討論區發文，指與同事年齡相差甚大，詢問大家如何是好。

樓主經歷：

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雖然不少人覺得樓主可以不用勉強，可以選擇自己一個人吃飯，但是樓主卻想用午飯時間和同事打好關係。有網民覺得同事年紀越大越好，如果女性就好上加好，大部分老一輩的人都會把自己當成小孩子照顧。這些女同事通常不會有太大上進心，但是非常願意幫助別人，是職場必備的同事。

【港鐵66】港鐵首次減價 股價靠穩 大行又點睇？【下一頁

亦有人覺得年紀大的同事不太會耍心機，不會有辦公室政治。他們喜歡直接講道理，不滿意就直話直說，有商有量。

有網民給樓主分享自己的經驗，說他會和中年女同事聊90年代的明星，經常談關於黎明的話題。而且可以說關於飲食的話題，公司附近的新店舖或是聽他們說以前往事，非常容易相處。

 

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責任編輯：張瑋婷

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