6月起取消個人交通津貼計劃 降低在職家庭津貼工時要求

政府今日（30日）公布，將落實限時特別措施，即由今年6月起降低「在職家庭津貼計劃」（職津）的工時要求，措施直至2022年5月。但同時為集中資源推行限時降低「職津計劃」工時要求的安排，和處理持續增加的職津申請，將取消以個人為申請單位的「鼓勵就業交通津貼」（個人交津）計劃。

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政府公告指，新冠炎肺疫情持續至今，令就業及經濟環境惡化。為進一步支援有經濟困難的就業人士及家庭，政府會由今年６月至翌年５月的申領月份，降低「職津計劃」中非單親住戶的工時要求，包括把基本津貼工時要求由每月144小時大幅下降至72小時，以及將中額津貼工時要求由每月168小時下降至132小時。有關安排已獲立法會財務委員會批准。詳情如下：

津貼類別 目前要求的

每月總工時（小時） 由2021年6月-2022年5月

要求的每月總工時（小時） 基本津貼 144至168以下 72至132以下 中額津貼 168至192以下 132至192以下 高額津貼 192或以上 維持在192或以上

上述措施只適用於非單親住戶，單親住戶則維持現時基本、中額及高額津貼每月分別36、54及72小時的工時要求。

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個人交津計劃的最後申領月份為今年5月。申請人可於今年8月31日或以前，遞交涵蓋申領月份至今年５月的最後一輪個人交津申請。在職家庭及學生資助事務處轄下在職家庭津貼辦事處（職津處）會鼓勵並協助現時領取個人交津的人士申請職津。



此外，政府會在今年的年度調整維持職津計劃所有住戶類別的入息及資產限額不變，詳情按此。至於個人交津計劃，在該計劃於今年6月結束前，政府會將入息限額凍結在每月11,000元，以及將資產限額維持在99,000元。

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責任編輯：陳楚琨