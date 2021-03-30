【網民熱話】37歲港女轉工月薪17K減至14K 與繼母不和搬出來自住 一個問題竟成最大困擾？

不少打工仔返工時都會帶飯，有人希望慳得1蚊得1蚊，有人為了健康，有人則為了減少同枱接觸的機會。近日有網民於網上討論區發文，詢問網民上班帶飯盒的問題。

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此帖文一出引來不少網民回應，有不少網民建議事主應每餐煮多一點，分兩天吃作帶飯用，「現在香港領展街市都提供外賣餸，還有三餸飯提供。」、「其實不難呀！你一個人食飯和帶飯，即是二人份量，放假去買定一個星期的餸」、「一個人住又想慳錢，每餐煮多少少，餸分兩天食和帶飯吧！有時煮下麵就算了。」

網民有不同建議給事主，「其實女孩子胃口如果不是大的話，早餐吃粟米片加一盒牛奶（大約$10）。午餐去買大份一點，午餐吃一半，另一半當晚餐吃（大約$50）。這樣的話，一日大約$60至$70。若果把交通工具計算在一起，一日$100應該不難去維持。」、「比心機賺多少少錢，順便學理財。」

另外，有網民幫事主計算過，事主薪金減少了但仍有錢剩。「14000人工，扣除MPF=$13300，扣除租金=$11300，車費最多都是$1000，一個人住，水電煤費有限，午餐不帶飯，晚飯自己煮，應該有錢剩。」

【網民熱話】上班帶飯一年省過萬？ 網民：時間成本太高花不起 【下一頁】

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責任編輯：陳頌潔