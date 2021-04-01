  • 27°C
香港時間 : 2021401日 (四) 10:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2020年索償保險投訢按年跌6%至583案 以住院醫療及旅遊保險佔多

理財智慧 10:00 2021/04/01

分享：

保險投訢局轄下保險索償投訴委員會於周二（30日）公布，於2020年共接獲583宗投訴個案，較2019年下跌約6%，是過去5年來最低，惟當中旅遊保險投訴卻由前年67宗升至去年107宗，另有45宗和新型冠狀病毒疫情相關。

Google投資2500萬美元予歐盟新基金 打擊網路假消息：【下一頁

用足3年時間構思　小米換新LOGO方形變圓形惹熱議：【下一頁

保險索償投訴委員會主席徐福榮表示，2020年引起最多索償糾紛的兩類保險產品，分別是住院/醫療保險及旅遊保險。 去年在349宗結案投訴個案中，有75宗為雙方和解，48宗轉交投訴委員會審議，10宗裁定得直；另有85位投訴人最終獲得保險公司賠償，涉款626萬元，單一個案最高賠償額為61.7萬元。他又指，去年旅遊保險投訴個案中，主要涉及因疫情而行程延誤或行程改變，並要求索償賠償，惟當中有一半表面證供不成立。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

下一篇文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】總要為自己人生歡呼 堅持下去　永不放棄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【網民熱話】份工冇前途 但本身積蓄不多 終下定決心祼辭　網民：不用和公司談感情
【網民熱話】份工冇前途 但本身積蓄不多 終下定決心祼辭　網民：不用和公司談感情
搶盤分秒必爭　買家入屋10分鐘　即還價成交　只為買日出康城緻藍天
搶盤分秒必爭　買家入屋10分鐘　即還價成交　只為買日出康城緻藍天