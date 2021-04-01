2020年索償保險投訢按年跌6%至583案 以住院醫療及旅遊保險佔多

保險投訢局轄下保險索償投訴委員會於周二（30日）公布，於2020年共接獲583宗投訴個案，較2019年下跌約6%，是過去5年來最低，惟當中旅遊保險投訴卻由前年67宗升至去年107宗，另有45宗和新型冠狀病毒疫情相關。

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保險索償投訴委員會主席徐福榮表示，2020年引起最多索償糾紛的兩類保險產品，分別是住院/醫療保險及旅遊保險。 去年在349宗結案投訴個案中，有75宗為雙方和解，48宗轉交投訴委員會審議，10宗裁定得直；另有85位投訴人最終獲得保險公司賠償，涉款626萬元，單一個案最高賠償額為61.7萬元。他又指，去年旅遊保險投訴個案中，主要涉及因疫情而行程延誤或行程改變，並要求索償賠償，惟當中有一半表面證供不成立。

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責任編輯：潘曉豐